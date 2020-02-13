【黃金有罪．劇透】跟張兆輝終極對決　蕭正楠難逃悲劇下場？

無綫劇集《黃金有罪》即將播出最後一集結局！上回講到杰仔（何廣沛飾）自殺，幸錢進（蕭正楠飾）與柱國（張達倫飾）及時趕到，救回永杰一命。晶晶（姚子羚飾）於良心驅使下，終將濚木行賄的真相告知錢進，她更透露了當中的秘密。木桐（張兆輝飾）無意中得知他們的部署，為搶回證據，一再向晶晶相逼，晶晶混亂間衝出馬路。木桐之後收到晶晶偷偷寄來的文件，悲從中來。Noon（楊卓娜飾）終明瞭木桐最愛並不是自己，傷心欲絕。錢進痛不欲生，一心只想找出木桐的罪證，可惜無機會。本已畏罪潛逃的Hugo（洪永城飾）冒險回港私會婷婷（陳瀅飾），希望婷婷與他一起離開，卻於此時巧遇木桐。

晶晶最後慘死。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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大結局講到柱國憑其數學天分，終找到木桐賄賂沙瑪（李璧琦飾）等人的罪證，關鍵是要找到Hugo並勸服他轉做污點證人。婷婷約Hugo見面，答應與他一同離開，並質問晶晶之死與木桐的關係，怎料突然有殺手出現，二人分頭逃命期間，婷婷身受重傷。

杰仔自殺，哥哥錢進非常傷心。（劇照）

Hugo在錢進與柱國苦苦相勸下，終肯指證木桐。廉署通緝木桐，錢進靈機一觸，及時找到木桐藏身之處，二人大打出手，錢進性命危在旦夕。榮木桐一代神話終究落幕，人繼續心存貪念，歷史只會不斷重演。

晶晶慘死，錢進又會否被榮木桐加害？《香港01》記者向監製王心慰查詢，她表示︰「當然有危險，會被桐殺害。」至於愈來愈奸的木桐又會有什麼下場？她就大賣關子︰「榮木桐的下埸令人意想不到，一個永不言敗，不擇手段的人，是否得到應有報應，請留意明晚結局。」