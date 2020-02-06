【黃金有罪】宅男女神陳瀅拍劇火速上位　一樣長處令佢注定成功

無綫劇集《黃金有罪》卡士強勁，除了一班男角張兆輝、蕭正楠和洪永城等等外，劇中跟姚子羚是兩姊妹的陳瀅（Jeannie）演出一樣亮眼。在加拿大回流香港、現年30歲的Jeannie，在2010年出道時主要是做模特兒和拍電影，2014年殺入電視界演出《女人俱樂部》備受關注，為電視圈帶來新鮮感，樣子甜美討好的她，更被封為「宅男女神」，短短幾年間極速上位，在6年間有份參演16部劇，而且大部分劇的戲份都不算少。其實Jeannie並不是只靠外表走紅，憑着她性格爽朗樂天的特質，再加上天賦的演藝潛能，令她能成功吸引觀眾注意。

Jeannie在《黃金有罪》中演一個有姿色但就貪慕虛榮的水敏婷，她曾接受《香港01》訪問指，水敏婷是那個年代的「港女」。Jeannie把這個角色演得輕鬆調皮，所以雖然是一個貪錢的角色，也不會令觀眾討厭。（劇照）

Jeannie演戲有專業態度，令她拍劇機會不斷。去年她為拍新劇《伙計辦大事》剪去一直留着的一把女神長髮。拍《黃金有罪》時，無論是拍親熱戲或是動作戲都非常專業沒有「Say No」，而且在一條被剪走的片段中，穿着高衩旗袍的她化身打女，以一打二，更有起飛腳，拳拳到肉，最後更由一樓打住觔斗跳落地下，完美落地，跟平時大家見到她的形象判若兩人，她曾在訪問透露過自己自少學跆拳道，考到藍帶級別，接近黑帶，所以想試一下做「打女」。而且她這幾年間除了拍劇又拍電影，忙個不停，着實是不怕辛苦肯嘗試，非常專業。

Jeannie曾在2015年推出寫真《半透明的舞孃》，不錫身的性感上陣。（Instagram@missjni）

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Jeannie為拍《伙記辦大事》剪了一頭清爽短髮。（Instagram@missjni）

Jeannie年資淺但已可在電視電影界兩邊走，可見他的潛質相當高。在她第二部參演的電視劇《四個女仔三個BAR》中已經擔任第三女主角，並於《萬千星輝頒獎典禮2015》憑此劇獲提名「最佳女配角」，並憑此角色在《萬千星輝頒獎典禮2015》獲提名「最佳女配角」，去年在劇集《福爾摩師奶》中演開膛手「魏素嘉」一角，演技贏得不少網民讚賞，並集氣推她拿《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女配角」獎，雖然最後失落獎項，而演技其實也並非無可挑剔，但似乎洗去外界一貫認為她為「偶像派」的感覺。她也有份拍大卡士製作《寒戰》系列。同時，憑着甜美可人的外表成為廣告商的寵兒，證明她有足夠潛質上位。

Jeanie在2014年開始拍劇時，跟現在分別不大。（Instagram@missjni）

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另外，性格直率爽朗的Jeannie無論是圈內，或是觀眾緣都不錯，真的「天生吃這行飯」。Jeannie曾在網台不忌諱自爆自己就有很多「污糟核突」的習慣，例如不洗頭、「着鞋唔着襪」等，毫無女神包袱，雖然是自爆缺點，但反而令網民大讚她可愛夠真夠貼地，觀眾緣甚佳，反而也更令「宅男女神」寶座坐得更穩妥！而且，Jeannie在圈中有好多好朋友，例如因拍攝劇集《四個女仔三個BAR》與何雁詩、劉佩玥成為好姊妹。另外更跟拍《女人俱樂部》時其他的幾位「M Club」成員︰賴慰玲、「糖妹」黃山怡、吳燕菁、吳嘉熙、陳嘉寶和王敏奕結拜成姐妹。她與蔡思貝和陳凱琳等感情都相當好，人緣勁好！

Jeannie人緣好！（Instagram@missjni）

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不知是否這原因，Jeannie的緋聞也多多，陳瀅除了與何鴻燊四子何猷亨的戀情外，也跟不少男藝人如羅天宇和陳家樂傳過緋聞，但她就指跟他們只是好友關係，雖然緋聞多多，但也無損觀眾對她的喜愛，相信憑着她的努力和良好態度，一定會有更多機會的！

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