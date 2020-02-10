【愛的迫降】孫藝珍中槍甦醒即扭計　玄彬解開衫鈕助收視破17.7%

熱劇tvN韓劇《愛的迫降》昨天（9日）播出第14集，講到孫藝珍替玄彬擋槍，昏迷多日後終於甦醒。見到心愛的女人為自己擋槍，玄彬在醫院把孫藝珍照顧得無微不至。二人的感情變得更深厚外，來自北韓的玄彬也愈來愈會拋直線球，為昨晚創下最高17.7%的收視。

孫藝珍慢慢恢復意識後，即向玄彬扭計，氣氛甜蜜。（Naver TV截圖）

上集講到孫藝珍不惜為玄彬擋槍，生死未卜，不少劇迷都非常擔心。昨晚的一氣中，孫藝珍終慢慢恢復意識，當她張開眼見到玄彬在床邊守候時，二人相擁大哭場面感人。接下來住院的幾天，玄彬都盡展暖男一面，細心照顧孫藝珍，完全忘記來北韓把他接走的「五人特別組」。孫藝珍槍甦後即向玄彬扭計，表示自己因槍傷而無法再穿比堅尼。為了安慰她，玄彬拉高衣服展示自己舊時的疤痕，又解開衣鈕展示肩上的槍傷。非常會把握時機的玄彬更要求孫藝珍看自己臉上的疤痕，乘機親吻她。

玄彬解開衫鈕助，收視立即衝破17.7%！（Naver TV截圖）

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玄彬乘機親吻孫藝珍，完全擺脫在北韓的冰冷形象。（Naver TV截圖）

就在二人親吻後，「五人特別組」剛好撞破衣衫不整的玄彬及發呆的孫藝珍，被問到衣服所謂何事，兩人則互相推卸負責，場面搞笑。另外，由於玄彬與孫藝珍傳出緋聞，因此男方來自北韓的身份開始浮面。昨晚最後也講到，吳萬石與玄彬再次相見，可是正當玄彬舉起槍時，二人被南韓的警察包圍。吳萬石轉身舉高雙手假裝投降後，突然從褲袋拔出槍射向玄彬的方向。現場傳出一下槍聲，未知玄彬是否會遇上不測呢？劇迷緊記要緊貼下週的大結局！

究竟最後是玄彬還是吳萬石中槍呢？（Naver TV截圖）

按圖睇第14集《愛的迫降》超甜場面：