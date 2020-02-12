【愛的迫降】玄彬靠七招冧掂孫藝珍　留意女方生活細節才是重點

tvN韓劇《愛的迫降》今週將迎來大結局，相信一眾劇迷都非常好奇兩位主角，孫藝珍和玄彬之後的發展，究竟二人能否誇越國界的限制走在一起？《愛的迫降》的玄彬在劇中對孫藝珍照顧得無微不至，不少女觀眾都患上了「玄彬病」，一眾男士們會想學一兩招傍身嗎？

玄彬雖然來自北韓，不擅於表達感情，可是當他開始對孫藝珍產生好感後，一個個體貼的舉動，盡顯他紳士的一面，絕對令不少女觀眾心動不而。玄彬和孫藝珍在劇中愛到經歷死別，當然一般情侶不需體驗槍林彈雨的生死，不用為對方擋槍的情況下，其實不同的生活小細節也能輕易打動女生，甚至有機會把女神追到手。

玄彬和孫藝珍在《愛的迫降》中互相為對方擋子彈，現實中當然幾乎沒有可能。（劇照）

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看過《愛的迫降》的香港男生可能會說「拍劇啫」，當然要驚險至為女生擋子彈，或者浪漫如為對方彈鋼琴作情歌等，幾乎不會出現在現實生活中。可是希望以上玄彬的7個溝女秘技，對仍然是單身的你、正在追求心儀對象的你，甚至已有穩定對象的你都有些少幫助。比起要轟轟烈烈，充滿驚喜的愛情，女生反而更容易在生活各樣小細節上而被受感動。

《愛的迫降》將於本週播出大結局，究竟二人能否如劇迷期待般有情人終成眷屬呢？（劇照）

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