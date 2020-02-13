【大醬園】陳婉婷告別「最索丫鬟」　轉型做旅遊達人：由零開始學

演足八年「妹仔」的陳婉婷於去年就宣布離開無綫，在近日播出的劇集《丫鬟大聯盟》、《黃金有罪》和《大醬園》均仍有她的身影。《大醬園》中，她又再飾演做萬家二當家夫人趙靈素（車婉婉飾）的丫鬟，始終難逃天生的丫鬟命！

陳婉婷在《大醬園》中又做妹仔！（電視截圖）

目前努力轉型做KOL！（IG截圖）

陳婉婷因在第25期訓練班中表現出色而獲無綫力捧，被派到處境劇《愛．回家》第一輯中演出，獲訓練班同學「神獸天使」蔡慧欣和應屆香港先生冠軍李晉強等羨慕。但在劇中，她大多都是演知客、路人、店員、豔女和女護士等不起眼的角色，直到她在《刀下留人》中做丫鬟，因而獲得「最索丫鬟」的稱號。

陳婉婷（Hebe）早前有份參演的劇集《丫鬟大聯盟》。（IG@hebechan0510）

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離開無綫後，陳婉婷轉型做全職KOL，除了不時在IG幫產品賣廣告，她最近又扚起心肝拍YouTube片，她更講道：「去日本拍嘅YouTube片終於都出世啦！做Youtuber真係一啲都唔容易，我係一個電腦白痴，個人又心急，但係當我要自己去拍片，接觸好多幕後嘅工作，先發覺好多嘢都要有耐性。其實我真係有好多次想過要放棄，好在有你哋幫忙，甚至大家都係由零開始學，好感恩識到你地。好多謝幫手剪片、拍片、教我剪、教我用Mac book、 教我用Premier、教我整封面相嘅你哋。」

拍日本Vlog！（IG/@hebechan0510）

喺日本體驗和服！（IG/@hebechan0510）