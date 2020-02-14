【武漢肺炎】內地練習生黃智博賣口罩詐騙被捕　遭樂華娛樂解約

新型冠狀病毒繼續肆虐各地，藝人們紛紛慷慨解囊，為疫情捐資捐物。但也有不少人趁機「發國難財」，除了高價售賣口罩、消毒液、酒精之外，甚至還回收口罩二次出售等。近日，上海警方逮捕了一位利用疫情以「賣口罩」為名，實施一系列網絡詐騙的嫌疑犯，此人為內地樂華娛樂旗下的練習生黃智博，是范丞丞的同門師弟。

本月初黃智博還在微博為疫情手寫加油，現在看來真是相當諷刺。（微博@黃智博HUANG）

據內地警方指出，家住上海的陸女士通過貼吧找到一位賣口罩的商家，向其訂購40萬個口罩，並預付訂金10.7萬元（約11.9萬港元），商家接收預付款後，要求陸女士自己去揚州提貨，但她到達當地無法找到提貨點，隨即發現自己被騙後報警。在本月5日，上海警方在廣東逮捕黃智博，行騙28萬餘元（約31萬港元）。在警方審訊的過程中，問黃智博「為什麼想到賣口罩騙人」，他稱「腦子一亂，然後就……（犯罪了）」。而有網友聽說，這個罪行會被判8至10年。

雖然警方逮捕黃智博後並未公開他個人資料，但有眼尖的網友一早已認出，估計他會被判8至10年。（微博@娛Ms）

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事發8日後，昨日（13日）樂華娛樂發表「嚴正聲明」，表示已與黃智博解除《訓練生合同》，針對此事對社會造成的惡劣影響深表歉意，並強烈譴責利用疫情擾亂社會秩序的違法犯罪行為。

樂華娛樂「嚴正聲明」全文。（微博@樂華娛樂）

黃智博出生於1999年（原本1998年，改小一歲），身高174cm，曾是韓國娛樂公司Big Hit的練習生，並通過了CUBE娛樂公司面試。2019年，黃智博以樂華娛樂公司練習生的身份參加內地選秀節目《以團之名》，予人沉默寡言的印象，最終因一名之差未能出道。今年1月，有粉絲影到黃智博錄製《以團之名》第二季《少年之名》的照片，但後因疫情影響，節目延期製作，黃智博也回到廣東老家。



此事引起網友熱議，很多人認為藝人還是應該多讀書，同時指出樂華娛樂旗下很多當紅的年輕藝人學歷都普遍偏低，大部份都是初、高中畢業，包括范丞丞、王一博、李汶翰等，只有寥寥幾位是在讀大學生。而經警方查問後的資料顯示，黃智博是「無業」。

黃智博於去年參加《以團之名》選秀，但名氣不大。（微博@黃智博HUANG）