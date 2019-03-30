樂華七子大騷勁歌熱舞　范丞丞廣東話向粉絲「告白」：我鍾意你

內地男團樂華七子（NEXT）今日（30日）在香港亞洲博覽館舉行「NEXT TO YOU」世界巡迴演唱會。范丞丞、朱正廷、畢雯珺、黃明昊、丁澤仁、李權哲、黃新淳齊齊以紅色服裝亮相，一出場便以勁歌熱舞炒熱氣氛，令台下尖叫聲不斷。

唱完兩首歌之後，七子熱情同大家打招呼：「這是我們第一次來香港開演唱會，最想在台上和大家玩起來，非常激動！」而范丞丞更用廣東話向大家「告白」：「我鍾意你」，台下粉絲即刻沸騰。七人隨即演唱三首快歌後，丁澤仁同黃明昊便向大家展示合作歌曲《Open Your 愛》，其後黃明昊用廣東話同粉絲「自我介紹」：「『我係溫州彭于晏』，今天舞台特別棒，大家特別熱情，吃的好吃 ，迪士尼好玩。」

范丞丞用廣東話「告白」粉絲，台下即刻一片沸騰。（葉兆康攝）

多輪表演之後，現場迎來范丞丞的solo歌曲《Dumb Show》，他慵懶地坐在沙發上，玫紅射燈營造復古氣氛，粉絲們亦在台下同范丞丞互動，一齊哼唱，將全場氣氛推向高潮！

在演唱會接近尾聲時，七人換上白T黑褲，Casual亮相台面，朱正廷透露自己solo時有小小失誤，在台上同大家道歉：「我很用心準備，但時間太緊了，所以有些失誤，特別抱歉。」而范丞丞表示自己4月將會拍戲。最後，七子以慢歌《For You》作為散場歌曲，是次演唱會完滿落幕。

點擊觀看演唱會相片：