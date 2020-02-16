【多圖】陳凱琳素顏慶祝囝囝一歲生日　鄭嘉穎曬餅印父子照激似樣

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎婚後誕下囝囝鄭承悅（Rafael），前日（14日）就是Rafael的1歲生日，嘉穎在IG Post出為Rafa慶祝生日的照片，寫道：「祝大家情人節快樂！祝Rafa一歲生日快樂！」相中Grace同嘉穎雙雙親吻囝囝，一家三口好溫馨！之後嘉穎更將自己同Rafa的側面照拼在一起，兩父子餅印一樣，顏值超高！

前日（14日）是Rafael的1歲生日，鄭嘉穎在IG Post出為囝囝慶祝生日的照片，一家三口好幸福。（IG@kevincheng_official）

嘉穎同囝囝Rafa真係餅印一樣！（IG@kevincheng_official）

而Grace就在昨日（15日）上載了多張與Rafa的合照，並寫下長文，直言在囝囝出世後生活從此不一樣，雖然平時經常Post自己化好妝Set好頭的靚相，但其實大部份時間都是處於素顏、疲累但又幸福的Mom-Mode。Grace更感謝老公幫忙及辛勤工作，見到囝囝健康快樂地成長，一切都值得！最後再表達自己非常疼錫囝囝，並多謝所有向Rafael送上生日祝福的親友。相中的Rafa眼仔碌碌，完美繼承爸爸媽媽的優良基因，不少粉絲都大讚Rafa超可愛！

雖然Grace素顏出鏡，但有仔萬事足的她一樣笑得好開心！（IG@ghlchan）