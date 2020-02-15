郵輪鑽石公主號爆發「武漢肺炎」，曾被多個國家拒絕泊岸，原來商台DJ森美的60多歲父母也被困船上，他透露父母現在仍留在橫濱港口接受隔離中，連日都要留在房間中，更大爆房間沒有窗和露台，Wifi又差：「佢哋真係悶，好似坐監咁樣。」

森美希望父母可以盡快回港。（Facebook/@早霸王Good Morning King）

森美接受《香港01》訪問時，表示擔心父母的近況：「船上面就梗係悶啦，因為已經冇活動㗎啦。本來就話隔日放風（出外活動），但係佢哋都冇時間，但係我就寧願佢哋唔放風，因為始終都驚佢哋互相感染。」森美又表示，部份乘客經檢驗後就已獲准下船：「佢哋要分批驗，80歲開始到70歲嗰之後先到60歲，希望佢哋盡快Check到係陰性，咁就可以落船。」

森美父母現時被困鑽石公主號上。

森美也表示，希望香港政府可以盡快將未受感染的乘客接回香港。他說：「父母暫時就冇唔舒服，算係不幸之中嘅大幸。安排就冇話差唔差，因為船上真係有確診，日本政府只准佢哋泊喺岸邊做檢疫，都冇辦法啦。香港政府只要喺檢疫之後有包機送返佢哋返香港就夠㗎啦，因為香港自己都搞唔掂。」

森美就表示乘客的伙食尚算不錯，而且有蓋蓋着可以減低感染風險。

他也說，父母回港後也會要求他們在家自我隔離：「當然，喺嗰邊檢疫完冇事，如果返到嚟香港唔使再隔離或者檢疫就最好，因為喺嗰邊都已經困咗7，8日。有消息聽講下星期19，20日，佢哋有可能返到嚟香港，望就咁望啦。好似話香港政府有包機送佢哋返嚟，我都安樂啲。」

點擊下圖睇，其實伙食都算唔錯，情人節仲有花同朱古力收：