Bob網上發表「咬老軟」心情惹妒忌　連陳煒都忍唔住留言「爽呢」

由於武漢肺炎關係，令香港整個市場經濟環境不太好，餐飲業、零售業等行業受重創。其實連娛樂圈不少藝人的商演活動亦相繼取消及延期，林盛斌（Bob)同樣受到牽連。他除了是藝人身份，本身有不少生意在身，他身為《棋人娛樂製作有限公司》的老闆，早前出席活動時候表示會同公司員工一起同舟共濟度這個難關，表明不會強迫員工放無薪假期，他真的是一個好老闆。

Bob呢段時間喺屋企同囡囡玩大富翁，仲要一啲都唔留情，「我成日都同好多家長分享， 如果想小朋友學識點理財， 最好就係同佢哋一齊玩大富翁！ 我好似只係用咗唔夠一粒鐘， 就已經令到佢哋三個輸淨條底褲。」（Ig：bob_lamshingbun ）

Bob由大忙人變成最近常常可以在家中照顧多位孩子，其實是非常高興的事情。不過在家中時間長久了，令他覺得有點不習慣和不好意思。Bob在社交網站分享說：「呢期大部份嘅工作，一係取消，一係延期，每日我嘅流程就係睇住幾隻嘢（小朋友）做功課同陪玩。反而佢（老婆）日日就晨咁早出去幫客睇風水睇到夜晚先返。我覺得，呢期自己好似有少少咬老軟feel。」Bob這樣說完後，令不少網友眼紅，說這是一種福氣，連陳煒也忍不住留言說：「爽呢！」

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