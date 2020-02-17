IZ*ONE走出造馬風波終推新專輯　張員瑛翻唱少女時代單曲感謝粉絲

韓國女團IZ*ONE原定去年11月推出首張正規專輯《BLOOM*IZ》，但受《PRODUCE 101》系列造馬醜聞影響，IZ*ONE暫停手上工作，而《BLOOM*IZ》延遲至今天（17日）才正式面世。回歸在即，IZ*ONE最年少成員張員瑛（又譯：張元英）憑歌寄意，向苦等了3個月的WIZ*ONE（IZ*ONE粉絲）衷心致謝。

IZ*ONE首張正規專輯\\《BLOOM*IZ》將於明天正式面世。（Facebook/@official.izone）

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張員瑛昨晚（15日）透過社交平台分享翻唱少女時代2016年推出，慶祝出道9周年的單曲《那夏天（0805）》片段，並表示：「我們相見的一天，苦惱很久該說甚麼話，所以準備了小禮物，這首歌是非常尊敬的少女時代前輩名為《那夏天》的歌曲，想着WIZ*ONE所以唱了這歌。WIZ*ONE，真心感謝你們！」

IZ*ONE回歸在即，張員瑛翻唱少女時代的歌曲表達謝意。（IG/@official_izone）

張員瑛翻唱的《那夏天》可透過Facebook和Twitter收聽。（Facebook/@official.izone）

雖然去年檢察院指出，《PRODUCE 48》節目組在決賽前已經決定IZ*ONE出道人選，換言之，IZ*ONE成員不是按《PRODUCE 101》系列規定，經國民投票選出，但WIZ*ONE仍力撐IZ*ONE，發表聲明支持IZ*ONE繼續活動，今次張員瑛翻唱歌曲，是為了感謝過去三個月WIZ*ONE對IZ*ONE不離不棄。