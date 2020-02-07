【多圖】IZ*ONE準備17日強勢回歸　宮脇咲良單肩連身裙最吸睛

韓國限定女團IZ*ONE因選秀節目《Produce 48》爆出造馬，一度暫停活動三個月，專輯臨推出緊急叫停外，更缺席了去年年尾所有大型頒獎禮。繼上月官方宣布組合不解散，以2月重啟活動為目標後，IZ*ONE終於準備在17日回歸，相信粉絲已等了一段長時間。

IZ*ONE逃過解散的命運，11月臨時被暫停專輯《BLOOM*IZ》也終於將於本月17日推出。日前（5日）官方也宣布回歸Show《COMEBACK IZ * ONE : BLOOM * IZ》已完成錄製，將與專輯發行同日播放，屆時預計IZ*ONE會帶來主打歌《Fiesta》等新歌。雖然IZ*ONE陷入造馬說，可是好成績沒有被事件影響，新碟預售量已超越上張專輯外，更在韓國Yes24及日本Tower Records等拿上預售榜第一名，可見粉絲都非常期待11位成員的回歸。

IZ*ONE終將於17日推出新專輯，結束長達三個月的空白期。（FB/@ official.izone）

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IZ*ONE亦加碼公開兩輯新碟的預告照，11位成員的美貌又一次驚嘆粉絲。除了IZ*ONE非常擅長的清純少女風外，冰冷又帶點高貴的風格亦非常適合成員。15歲的張員瑛意外地把成熟風演繹得十分好外，穿上橙色單肩連身裙的宮脇咲良更可說是非常吸睛！高顏值的她成功駕馭難襯的橙色外，貼身的連身裙亦非常突顯她纖瘦的好身材，紮起馬尾的長髮造型更是大獲好評！

穿上橙色單肩連身裙的宮脇咲良非常吸睛。（FB/@ official.izone）