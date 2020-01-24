IZ*ONE宣布不解散　Mnet就造馬再道歉預計2月重啟活動

受着韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》造馬的影響，限定男團X1最終在出道未夠五個月後解散收場，大批粉絲大叫不捨。而同系列節目《PRODUCE 48》也同樣影響着限定女團IZ*ONE，組合活動暫停超過兩個月後，昨天（23日）終於宣布將於下月中重啟行程。

安俊英PD於去年11月，承認《PRODUCE 48》有造馬後，IZ*ONE於推出新碟《BLOOM*IZ》前幾天緊急取消記者會，連帶日韓兩地行程立即叫停。由於X1已於本月初宣布解散，因此粉絲都非常擔心IZ*ONE的去向。昨天（23日）Mnet方宣布在與IZ*ONE成員及所屬公司的討論下，組合最終決定不解散，並預定將於2月重啟活動，並再一次對受影響的成員及粉絲道歉。Mnet亦強調事件並不是藝人及所屬公司的錯失，希望大眾能夠體諒。

IZ*ONE最終不解散並將於2月重啟活動。（newse）

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對於IZ*ONE重啟活動，粉絲可算是終於放下心頭大石，但卻引來X1粉絲的不滿。由於CJ ENM早前在未有詢問X1成員意見的情況下，決定解散組合，因此有X1粉絲在公司門前舉行集會表達不滿，促請成立新組合。可是CJ ENM始終未有回應粉絲的訴求，但另一邊卻宣布IZ*ONE活動得以繼續。IZ*ONE暫時未公布具體的日程計劃，可是相信組合再次出現在傳媒大眾前，仍要面對各方的聲音及壓力。

兩個節目同樣有造馬情況，可是男團X1則最終解散收場。（newse）