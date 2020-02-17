哈里王子脫離王室後非常手緊？　美國雜誌爆與梅根欠債4600萬港元

英國哈里王子與妻子梅根擺脫皇室重要成員身分後的日子，果真稱心如意又自由？《In Touch》（編按：美國雜誌）雜誌以封面報導兩人積極尋求吸金之道是另有苦衷，因為他們已經負債600萬美元（編按：折合約4,600萬港元），手頭告急！

哈里王子與梅根被指已負債600萬美元，被逼搶錢不擇手段。(InTouch官網圖片)

貴為王子的哈里和原本擔任演員、本就不會太寒酸的梅根，怎會弄到已經負債600萬美元？「In Touch」引述「不具名消息來源」，指哈里和梅根脫離皇室庇蔭，砸下更多的錢雇用保全，況且兩人所租用的豪宅也所費不貲，梅根還看上一棟在洛杉磯的宅邸，想說服哈里先投一筆錢下去，哈里在她面前打腫臉充胖子，表示自身得到的遺產「沒有上限」，讓眼光高、出手大方的梅根不知道需要節制花費，弄到產生財務危機。

雖然「In Touch」描繪得有如哈里與梅根已被錢逼得快走投無路，專門打臉八卦的網站卻駁斥，認為又是雜誌為銷量在亂編故事，首先哈里和梅根在北美洲邀約相當多，若是真有心搶錢，早就工作接到手軟，且據估計梅根有機會賺進一年一億美元的收入，要是真的都接受，那600萬美元的債務真的沒什麼了不起，不過夫妻倆現在還沒有到處搶錢的大動作，顯然生活還過得去，不需要馬上拚經濟。

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