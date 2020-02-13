梅根假裝愛哈里、借王室上位？女權學家抨擊：婚姻結局會是場災難

哈里王子和妻子梅根宣布卸任王室高級成員身分時引起了很大的轟動，總是站在風頭浪尖上的梅根再次成為了被抨擊的對象，媒體更爲梅根和哈里自立門戶的行為創造了「Megxit」一詞。

梅根（Meghan Markle）的負面新聞眾多，經常都成為媒體的抨擊對像。（Getty）

無論離開王室與否 對梅根的指責從來沒停止過

女性主義學者Germaine Greer再次發言批評梅根。（Getty） 辭退王室的風波告一段落，可是對於梅根的指責卻從來沒停過。根據《Daily Mail》報導，澳洲著名的女性主義學者Germaine Greer對梅根再次出擊批評，2018年時她曾經在哈里和梅根結婚前發表過反對言論，她表示梅根只是嫁給了金錢和權力。

她曾經在上一次的婚姻就逃跑過一次

Germaine Greer認為梅根為了這段婚姻放棄了很多東西，自己的事業和美國國籍身分，更預言梅根很快就會厭倦王室的枯燥單調的生活，而且王室身分會給她帶來繁重的壓力，這些種種都會讓她想逃離王室，因為她曾經在上一次的婚姻就逃跑過一次，這一次很有可能會帶哈里一起逃離，兩人辭退王室身分的事件彷彿就應驗了她的預言。

Germaine Greer曾經預言梅根婚後很快就會忍受不了王室的沉悶生活而逃離。（Getty）

哈里和梅根的婚姻充滿了「娛樂圈的味道」

Germaine Greer這次的批評同樣是針對梅根的婚姻，她質疑梅根對哈里的愛意是假裝出來的，她嫁給哈里也只是利用哈里來增加自己的名氣， Germaine Greer還批評哈里和梅根的婚姻充滿了「娛樂圈的味道」，從兩人的結婚花費高達3200萬英鎊就可以看得出，暗指梅根一直生活在娛樂圈的生活裡，而娛樂圈的世界就是虛假又不長久的，她強調哈里和梅根的婚姻最後結局一定是個災難。因此Germaine Greer對於兩人在婚後短短兩年時間內，就卸任王室成員身分的做法一點也不感到驚訝，早就在她的預料之中。

Germaine Greer指梅根是為了金錢和地位才嫁給哈里，單是他們的豪華婚禮就花了3200萬英鎊。（Getty）

根據英國《太陽報》指出，梅根在卸任王室職銜後一直有傳聞指出她想回歸娛樂圈，更指梅根和哈里私自公開卸任的行動是為了再次回歸荷里活的策略之一，有傳梅根現在也正在尋找經紀人為回歸鋪路，哈利還曾經親自向迪士尼行政總裁Bob Iger推薦梅根的配音技巧，梅根最後也成功簽下了迪士尼的影片配音員合約，可見梅根渴望回歸娛樂事業的心有多麼的強烈。假如傳聞屬實，相信他日之時又會掀起另一場好戲。

有指梅根卸任王室身分後有意回歸荷里活，最近正在努力尋找經紀人為回歸鋪路。（Getty）

對於梅根鋪天蓋地的負面新聞，美國和加拿大媒體也曾經出面為梅根抱打不平，指出很多英國媒體都把梅根妖魔化，因為梅根的美國國籍身分和她鮮明的個人主見引起很多英國媒體的不滿。更有加拿大媒體指出英國媒體才是令兩人逃離王室的罪魁禍首，英國媒體對梅根窮追不捨的惡意攻擊和偏見讓梅根選擇躲避，身為丈夫的哈里為了保護妻子，最終選擇和妻子一起逃離王室是很合理的事情，但是卻一直被塑造成梅根操縱哈利，有支持梅根的聲音相信一個成年有理智的成熟男人，並不會輕易地被人當「扯線公仔」般操控，大家認為呢？

美國和加拿大的傳媒就認為英國傳媒偏見很重，總是妖魔化梅根的一切行為。（Getty）

梅根逃離開王室後的生活：(按圖查看)

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資料來源：Daily Mail、The Sun