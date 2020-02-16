與周杰倫經常鬧架只係「表面恩愛」？　昆凌：我一定會生他的氣

周杰倫與昆凌結婚5年，兩人不時會在社群上曬恩愛，而兩人之間會有吵架的時候嗎？昆凌就透露兩人一起玩電玩時，她一定會生對方的氣。

周杰倫與昆凌結婚5年，兩人不時會在社群上曬恩愛，而兩人之間會有吵架的時候嗎？昆凌就透露兩人一起玩電玩時，她一定會生對方的氣。(芒果tv截圖)

昆凌在實境節目「你怎麼這麼好看」中，透露自己平時會玩電玩，還細數自己玩過魔獸世界、英雄聯盟等遊戲，近期則在玩吃雞，接著更自曝平常會與老公周杰倫一起玩，但基本上一定會生老公的氣，因為在遊戲中昆凌屬於比較保守型，而周杰倫則是敢衝的那一型，因此每當周杰倫要來支援昆凌時，常會被敵人給殺了，惹得昆凌忍不住生氣大呼「你幹嘛一直送頭」，最後被問到遊戲結束後，兩人會和好嗎？昆凌則笑稱「要我那天（心情）」。

周杰倫與昆凌結婚5年，兩人不時會在社群上曬恩愛，而兩人之間會有吵架的時候嗎？昆凌就透露兩人一起玩電玩時，她一定會生對方的氣。(芒果tv截圖)

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