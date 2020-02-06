昆凌21歲下嫁周杰倫不被看好曾經想放棄　回頭慶幸當年夠勇敢

我人生至今最大的勇氣，應該是年紀輕輕就結婚了吧，在大家充滿質疑的目光下嫁給Jay（周杰倫），在交往過程中，我曾經一度也想放棄，但可能是因為我性格中的那種衝勁，也可能是我以愛為天，也或許是我想要擁有一個Wonderful Family，跟我所愛的人，於是我對自己說，why not？ 昆凌

+ 10 + 9 + 8

昆凌早前接受《VOGUE》雜誌訪問，提到「勇敢」時她這樣說。另外又提到，因參加內地真人Show節目《你怎麼那麼好看》，感覺自己經歷了一個人生想法的大提升。過往比較活在熟悉而固定的世界中的她，因為今次機會，走進了不同素人的家裡，在他們各自人生所遭遇的事件或困境中，她看見了人的需要、看見一顆顆破碎的心，看見許多人明明是從愛為出發，但因為態度與角度，卻讓愛變成了劃出傷口的利刃。

昆凌因參加內地版「粉紅救兵」《你怎麼那麼好看》，感覺自己經歷了一個人生想法的大提升（《你怎麼那麼好看》截圖）

「這節目對我的壓力和挑戰都好大，我不害怕去看見不快樂的世界，但我害怕自己會言不及義，害怕沒有辦法給予別人真正需要的安慰。」昆凌繼續表示，「而且在深入參與感覺到好多問題的無解之後，我真的覺得，每個人都應該要有個心理醫生，畢竟人生中會有太多的遭遇，我們可以不用像我們想像中的那麼堅強，不用以我們覺得的方式去安慰自己，因為或許，其實可以有更好的出口。」

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

滯銷逾1年！鈕承澤求售「頂加樂園」 44坪要價4980萬

郭書瑤前男友金陽醉後發狂言 支持大麻合法「上帝給的禮物」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】