幸福肥周杰倫說昆凌「壞壞」　齊做運動放閃　嫁給愛情就是這模樣

運動有好多種方式，如果找到合適的方法和「另一半」一起做運動，不但可以一齊保持健康生活方式，更加能夠增進感情，令感情升溫！好多明星爲了保持身材，私下會做各種不同運動，而明星夫妻一起健身，除了能夠鼓勵民衆一起運動外，還能另類「放閃」，恩愛模樣真的羡煞旁人！

周杰倫和昆凌

周杰倫中年身材走樣。（jaychou@IG）

周杰倫音樂才華一次又一次刷新華人樂壇記錄，不過他的體重似乎也和個人成就一起直綫上升。周杰倫步入婚姻後，身材也因「幸福肥」而變得臃腫，甚至有粉絲稱他像一個「中年發福的油膩大叔」，曾經迷倒萬千少女的「洗衣板腹肌」蕩然無存，今時今日周杰倫的腹肌已經團結地抱成一團，成爲堅挺的肚腩。

周杰倫身材變得圓潤。（jaychou@IG）

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相反老婆昆凌一直維持風靡萬千的苗條身材，高挑瘦削的身形加上腹肌，一點也不像是已經生了兩胎的媽媽。事實上昆凌是健身愛好者，一有空閑時間就會去健身，甚至旅遊度假都不放過可以做運動的機會。昆凌緊實的肌肉綫條，讓許多少女都覺得非常羡慕。

昆凌的好身材有目共睹！(hannah_quinlivan@IG)

昆凌是健身狂魔，連周杰倫都吃不消，IG喊話：「Can't you just relax ? 」

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上個月，周杰倫曬出與老婆昆凌一起健身的影片，兩人以俯臥撐姿勢面對面，再互相單手擊掌，默契十足。似乎老婆昆凌都希望將自己健身的熱誠，「燒」到老公周杰倫身上，鼓勵他一齊做運動。運動期間，昆凌還趁周杰倫不注意時，偷偷將手抬高，輕輕拍「周董」的臉，「周董」也馬上露出羞澀笑容，調皮模樣顯得兩夫妻十分幸福。（筆者：這些機會……）

夫妻兩人一起運動。（jaychou截圖）

李孝利和李尚順

李孝利和李尚順是「模範夫婦」。（marieclaire）

另一對甜蜜又恩愛的「模範夫婦」要屬有「國民妖精」之稱的韓國天后李孝利和她的音樂人老公李尚順，自從兩人參演《孝利家民宿》後，夫妻兩人甜蜜日常生活在鏡頭前曝光，成爲「佳話」。平淡又低調的生活，伴隨著小爭吵以及打打鬧鬧，最後甜蜜相擁，兩人的浪漫相處模式以及享受生活的態度讓許多人嚮往。

夫妻二人十分恩愛。（hyorine_official@IG）

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而多年來李孝利一直能夠維持火辣身材的原因，在於她堅持練瑜伽，多年苦練到現在已經有「大師級」水平。節目中李孝利甚至會在凌晨4點起身，做晨間瑜珈，驚人毅力甚至感染一同參演節目的韓國女藝人IU，受其影響IU也開始練習瑜伽，如今已經練就「倒立式」瑜伽姿勢。

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李孝利十分喜歡做瑜伽。（hyorine_official@IG）

IU練就倒立式瑜伽：

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 12 日 下午 10:21 張貼

近期李孝利和李尚順一起為雜誌拍攝瑜伽寫真，兩人一齊做瑜伽，大曬高難度瑜伽動作。李孝利甚至調皮地將整個人壓在李尚順身上，老公李尚順則心甘情願陪老婆一齊做瑜伽，給人樸實感覺的李尚順遇見性格古靈精怪的李孝利所碰撞出的甜蜜火花，讓人稱羡，難怪粉絲都説「這才是真正的嫁給愛情」！

李孝利與老公李尚順一起為雜誌拍攝瑜伽寫真。(ah__yoga@IG)

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情侶一齊運動5大好處

都市人生活忙碌之餘，如果能夠抽空運動，能夠建立更加健康的生活方式。如果情侶之間能夠互相鼓勵一起做運動，不但能一起燃燒卡路里，還能夠增進感情，一起來看看情侶一起運動的五大好處吧！（點閱下圖查看）

參考資料: 約會診療室