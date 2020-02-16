【怪奇物語】Hopper大難不死蘇聯築鐵路　傳第4季分拆上下篇播放

奇幻懸疑劇《怪奇物語》（Stranger Things）自2016年首播至今深受大人細路歡迎，更成為Netflix最受歡迎劇集之一。去年暑假上架的第三季結局警長Jim Hopper（David Harbour飾）生死未卜，這個伏筆成功引起劇迷熱烈討論。Netflix日前就發布了第四季的首個預告《來自俄羅斯的情書》（From Russia with love…），來呼應上一季俄羅斯人對話的畫面！

在短短的一分鐘預告中，能夠看到新一季將會轉戰俄羅斯，背景音樂播着蘇聯軍歌，亦見到在HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演Arya師傅Jaqen H'ghar的Tom Wlaschiha扮演俄羅斯官員持槍巡邏。而大難不死的Hopper就消瘦不少，並以一頭Skin Head示人，在雪地埋頭苦幹地築鐵路，相信受了許多苦頭。

根據外國傳媒報道，創作人Duffer Brothers最近接受訪問時表示今次「美國人」Hopper的回歸並不是好消息：「他（Hopper）遠離家鄉美國，長期被監禁在冰天雪地的荒原中，更受到蘇聯及其他事物的威脅。」兩人續指今季將會成為《怪奇物語》有史以來最大製作及最恐怖的一季，更笑言：「讓我們為『美國人』祈禱吧！」另外，有消息指劇集將會以第四季作為最終季，故有機會分成上下兩篇播出。雖然Netflix還未正式宣布上架日期，但相信最快於今年暑假過後上架。

點擊下圖重溫上一季的劇照：