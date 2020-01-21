《怪奇物語》Eleven15歲女瞬速變老　網民驚訝：兩年間老咗十歲

因為在《怪奇物語》（Stranger Things）演出「Eleven（11）」而爆紅的英國女星Millie Bobby Brown，已因為劇集在全球爆紅兼獲獎無數。 近日，她現身第26屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards），一身低胸白色晚裝，卻因為形象超成熟而引起熱議。

Millie Bobby Brown因為在《怪奇物語》（Stranger Things）演出「Eleven（11）」而爆紅，但貶下眼這位妹妹已經成熟了很多。（《怪奇物語》劇照）

Millie Bobby Brown因為《怪奇物語》而名氣大增，年紀輕輕已是各大品牌的代言人，更自創美妝品牌推出化妝品。不過，現年只有15歲的她，卻不只一次因為超齡的打扮而引起外界熱烈討論。最近，她出席影壇盛事，一身超成熟的打扮，讓不少網民找回她兩年前在同一頒獎禮的相片，對比之下驚呼：「兩年之間好像老了十年！」，狠批她打扮太老氣。

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煙燻濃妝出事？

Millie當日穿了一身低胸白色名牌套裝，隱約露出半球和深溝，再加上煙燻濃妝，完全不似只有15歲。當日一班《怪奇物語》的同劇演員都有再聚頭，眼見Millie的確是相對成熟最多的一位，站在一起顯得特別年長。

在IG上也看到Millie Bobby Brown經常分享她的生活點滴，最近她出席電影頒獎禮，又被人指打扮過份成熟。（milliebobbybrown/IG圖片）

網民：「短短兩年好像老了十年」

Millie當日的一身裝扮引起不少外媒報道，重看兩年前Millie出席美國演員工會獎，當年那身粉紅色背心裙，襯返兩粒丸子頭，衣著青春很多。難怪有網民指，「兩年好像老了十年」、「15歲就低V谷胸」，更有人笑指每次看到Millie都要提醒自己她才15歲，狠批她變得很老。

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點撃睇Millie成熟進化史：