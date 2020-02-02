【怪奇物語】Dustin患怪病需做4次手術　一次過拔除14顆多餘牙齒

深受大人細路歡迎的Netflix劇《怪奇物語》（Stranger Things）中的主角們都因劇集而人氣急升，而飾演肥仔Dustin的Gaten Matarazzo早前就自爆因患上一百萬人中只有一人患上的怪病才能得到在劇中參演的機會。其實Gaten所患上的是「顱骨鎖骨發育不全」（Cleidocranial Dysplasia，簡稱：CCD）的罕有遺傳病，令Gaten天生沒有鎖骨，故能做出正常人不能做到的動作，如在劇中將肩膀向前「摺埋」的情節一樣。

Gaten日前就在Instagram上載了身穿病人衫，躺在病床上的照片，並表示自己即將接受第四次手術，如果今次的大手術成功的話，很有可能以後都不需要再做手術。有大批粉絲看到照片後立即讚好及留言為他打氣，不足半天就已經有超過160萬粉絲為他集氣。昨天Gaten又在Instagram上載手術後的照片，留言宣布手術非常成功，並感謝所有支持自己的人：「患有顱骨鎖骨發育不全的人通常都會，在牙齦中生長出多餘的牙齒。我已經進行了好幾次手術拔出這些牙齒，而在今次的手術中有出色的醫學團隊為我拔除14顆多餘牙齒。」另外，Gaten更不忘呼籲大家關注顱骨鎖骨發育不全的患者，希望能夠靠自己的能力來令更多人關注這個罕有遺傳病。