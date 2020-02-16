【多圖】「國民女神」安心亞慘被整蠱　女神形象瞬間崩壞

有「國民女神」之稱的台灣藝人安心亞（Amber）最近慘被整蠱，事情發生是因為最近她和另一名台灣男藝人夏和熙的網劇《墜愛》播出，二人聚在一起為劇集宣傳。昨天（15日）Amber在IG發布一條影片，片中夏和熙正在整理她的頭髮，其實放了一隻假老鼠在她頭髮上。

這隻假老鼠已經嚇壞了Amber。（Ig：amberber_an）

那一刻Amber還沒有意識到有什麼在頭髮裡面，就很自然弄走他。然後她看見是老鼠當堂嚇了一跳，激動得整個人跳起來，聲音更高八度的尖叫起來。事後有工作人員錄影下來，片中看見安心亞女神形象崩壞了，實在很好笑。其實夏和熙這個整蠱計劃是想幫安心亞找廣告商，他在Amber IG回覆說：「我覺得當洗髮精廣告也合理。」暗示Amber的頭髮很柔順，真的用心良苦。

再一次嚇Amber是拿了假「小強」出來。（Ig：amberber_an)

當然啦，整人計劃怎會只有一次，隨即夏和熙拿出女生最害怕的假動物「小強」出來。再一次被嚇得尖叫的Amber整個崩潰，在IG說：「他到底帶了多少！」相信經歷被整兩次，Amber對夏和熙的信任會降至零。不過網民看這兩段影片卻沒有替Amber難過，反而愈睇愈高興。

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