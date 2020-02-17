【愛的迫降】玄彬孫藝珍瑞士重逢　結局挫《鬼怪》成史上收視之冠

韓國tvN人氣電視劇《愛的迫降》昨晚（16日）播出大結局，雖然金正鉉（飾演具承俊）中槍身亡，未能與徐智慧（飾演徐丹）終成眷屬，男女主角玄彬（飾演利正赫）和孫藝珍（飾演尹世理）一年後在瑞士重逢，兩人之後定期在瑞士見面，對玄彬和孫藝珍粉絲而言算是圓滿結局。《愛的迫降》大結局收視高達21.683%，擊敗《鬼怪》成為tvN史上收視冠軍！

《愛的迫降》大結局中，孫藝珍和玄彬最終在瑞士重聚。（Netflix《愛的迫降》畫面）

《愛的迫降》大結局中，玄彬等人被遣返北韓，不過離開前向孫藝珍發送定時訊息，令孫藝珍生活有所依靠。之後，孫藝珍成立藝術獎學金，幫助貧窮音樂學生之餘，亦會定期在瑞士舉行音樂會，順道尋找玄彬。終於在一年後，孫藝珍玩降落傘後，與玄彬再次相遇並擁吻。

孫藝珍和玄彬之後借音樂會之名，定期在瑞士見面。（Netflix《愛的迫降》畫面）

雖然兩人不能長期同居，每年仍相約在音樂會舉行的日子到瑞士見面。《愛的迫降》男女主角的團圓結局，創下開播以來最高收視，更撃敗孔劉和金高銀主演的《鬼怪》，成為tvN史上收視冠軍，相信《愛的迫降》熱潮仍會持續一段時間。

《愛的迫降》大結局收視高達21.683%，擊敗《鬼怪》成為tvN史上收視冠軍。（Netflix《愛的迫降》畫面）

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