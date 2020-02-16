【愛的迫降】玄彬、孫藝珍情侶裝出席慶功宴　粉絲驚見結婚蛋糕？

熱播tvN韓劇《愛的迫降》今天（16日）終於迎來第16集大結局，早前劇組下令全世界封口不得透露劇情，因此一眾劇迷都非常期待結局的播出。而一眾演員包括玄彬、孫藝珍、徐智慧和金正鉉等，今晚都有齊整出席劇集於首爾汝矣島舉行的慶功宴，場面非常熱鬧。

今晚（16/2）是《愛的迫降》播出最後一集大結局的日子，除了4位主角外，一班有份出演的演員包括「北韓五人組」的楊慶元、李新英、劉秀彬和奸角吳萬石等都有出席慶功宴。由於劇集熱播，因此吸引了大量傳媒及粉絲到場，現場閃光燈閃過不停，氣氛相當熱鬧。玄彬和孫藝珍抵達慶功宴場地後，都有接過粉絲準備的花束，表現親民，其中孫藝珍更是收到大型的粉紅色花束，顯得她更加嬌小。

孫藝珍與玄彬情侶裝，合襯到不得了！（Newsen）

按圖睇玄彬、孫藝珍到場現況：

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有粉絲笑言慶功似足二人的結婚蛋糕。（微博/@YOYO君君17）

值得一提的是，今晚玄彬和孫藝珍兩位主角今天一同穿上啡色長身大褸現身，造型與二人在劇中的打扮非常相似。玄彬選擇以黑色樽領上衣做內搭，孫藝珍卻選擇了米白色樽領毛衣，意外地非常合襯。未知兩人是特意打扮成情侶裝，還是恰巧地心靈相通呢？今晚《愛的迫降》大結局播出後，相信短時間內或未能再見到二人以情侶檔亮相，劇迷一定不捨又覺得十分可惜。

玄彬從粉絲手上接過花束，非常親民。（xsportsnews）

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