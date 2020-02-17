哈里梅根脫離王室即傳欠4600萬巨債　單係萬呎豪宅已值過億港元

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）上月初單方面在社交平台宣布卸任高級皇室成員，並指會盡力實現財務獨立，消息震驚全球。雖然英女王發了聲明支持兩人的決定，但內心一定不好受。脫離王室後，一家三口現居加拿大溫哥華，早前已有外國傳媒報道雖然哈里和梅根身家豐厚，但日常相當大洗，日前再有知情人士爆料兩人欠債600萬美元，約4600萬港元！

哈里和梅根上月初單方面在社交平台宣布卸任高級皇室成員，並指會盡力實現財務獨立，震驚全球。（IG圖片/@sussexroyal）

據外國八卦雜誌報道，哈里和梅根非常等錢使，更欠下600萬美元巨債，而主要原因是兩人為了加拿大豪宅加強保安。哈里王子繼承了部分母親戴安娜王妃及祖母伊利沙伯一世的豐厚遺產，雖然暫時沒有消息透露兩夫婦用了多少錢來租住豪宅，若繼續揮霍度日，終有日家產會見底。消息傳出後，有不少英國網民指哈里和梅根不靠王室便欠債，更有人揶揄兩人「你估要財政獨立好容易？」

據外國八卦雜誌報道，哈里和梅根非常等錢使，更欠下600萬美元巨債。（Getty Images）

不過有專門踢爆八卦雜誌「老作」的網站就直斥哈里和梅根沒有欠債，兩人人脈廣闊，加上早前曾傳出Netflix有意邀請梅根參與製作節目或者兩夫婦一齊拍攝紀錄片等消息，這就證明了兩人在市場上仍然非常有價值。

加拿大豪宅曝光！（網上圖片）

據知哈里、梅根及9個月大的兒子Archie現居座落在加拿大溫哥華島，名為「Mille Fleurs」的萬呎豪宅。這座豪宅價值1400萬美元（約1億港元），傳聞是該豪宅屬俄羅斯神秘富豪所擁有。為了保持低調及防止狗仔隊偷拍，豪宅外亦設有大閘，而豪宅的另一邊則是石灘，故至今仍沒有傳媒拍得到豪宅內的面貌。不過就有消息指，屋內設有多間房間、洗手間、大廳、品酒廳、後院等等。

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另外，日前天后麥當娜（Madonna）在Instagram出Post公開問哈里和梅根是否有意搬去美國居住：「不知道英國薩塞克斯公爵和夫人是否賞面租住我那間位於中央公園西的公寓？」娜姐指這間公寓擁有全曼哈頓最美的景色，更笑言加拿大對兩人來說可能會太悶。