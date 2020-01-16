盤點史上最反叛王室成員　安妮公主曾因超速駕駛留案底？

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）於1月8日私下透過社交媒體宣布，將卸下在王室的「高級」成員身份，並致力實現財政獨立，有指英女王看電視才得悉事件，消息震撼全世界。雖然英女王及後發聲明表示對此了解，但同時形容問題複雜，並需要時間解決。哈里王子結婚不足兩年，不時傳出負面新聞，有外媒及網民猜測是梅根「教壞」王子，其實在眾王室成員之中，有4位比哈里和梅根更反叛！

哈里貪玩食大麻 2012年被揭開裸體派對

其實哈里王子本身都已經夠反叛，他曾在17歲那年被揭發吸食大麻及未成年飲酒，當時外媒毫不留情地批評王室及哈里王子，事件嚴重影響王室形象，及後哈里被父親查理斯王子送往戒毒所。經過上述事件後，哈里繼續我行我素，在2004年更涉嫌襲擊攝影師，導致對方嘴唇破裂。另外，貪玩的哈里王子再於2012年暑假在美國拉斯維加斯度假時，在五星級酒店內開裸體派對，更被拍得跟一名全裸女生在房中依偎。不過外界推測，母親戴妃的死對哈里有深遠的影響，有傳哈里因此而一蹶不振，性格變得異常反叛。

哈里表妹做模特兒 被爆忘年戀

現年29歲的Lady Kitty Spencer是哈里王子的表妹，她在哈里大婚當日，穿上高貴性感的墨綠色套裝艷壓全場，更獲得最美王室成員之稱。Kitty擁有藍眼睛和金髮，加上獨有的氣質，令大家聯想起已故戴妃，並因而加入模特兒行列，更曾為各大時裝品牌行Fashion Show及登上時裝雜誌的封面。另外，去年Kitty被傳媒爆出跟比自己年長32年的時裝大亨Michael Lewis譜出忘年戀，相信對於頗為保守的王室來說，絕對是大新聞。

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英女王孫女穿脷環超Open 更參加性玩具派對

身為英女王孫女的Zara Tindall（婚前名為Zara Phillips）性格熱情奔放，更遺傳了母親安妮公主剛烈的性格和高超的馬術才華。她從小就接受馬術訓練，並成為馬術運動員，還在2006年德國舉行的世界馬術全能錦標賽中奪冠，在退役後便參與跟馬術有關的慈善項目。不過Zara年輕時，比起哈里王子更加叛逆，除了當眾想威廉王子展示自己的脷環，更因為出席售賣性玩具的派對而成為王室醜聞。另外，Zara在結婚前亦因為跟前男友互向毆打而被捕，成為首位被捕的王室成員。

安妮公主超速駕駛 成首位留案底的王室成員

性格剛強的安妮公主是令英女王最頭痛的女兒，雖然生活在保守的王室，卻是個很有個性的女性。安妮公主跟第一任丈夫Mark Phillips因愛好騎馬而認識，不過婚後安妮公主只顧王室的工作而聚少離多，結婚19年後宣布離婚。身位英女王唯一女兒，安妮公主一向我行我素，更周不時闖下大禍，包括飲超速駕駛而成為首位，亦是唯一一位留有案底的王室成員。

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瑪嘉烈戀上已婚空軍 成首位離婚的王室成員

比起優雅高貴的英女皇，瑪嘉烈公主（Princess Margaret）性格熱情奔放，沒有放王位在眼內的她能夠拋開一切享受做公主的樂趣，直至父親佐治六世去世後因傷心過度而變得頹廢。瑪嘉烈還戀上已婚空軍Peter Townsend，兩人更在公開場合卿卿我我，就算對方肯為她拋妻棄子，最終因放不下榮華富貴而分手。後來得悉前度再婚，便立即跟平民攝影師結婚，過了18年的婚姻生活後，因為沉迷煙酒而離婚收場，變成英國人最討厭的王室成員。