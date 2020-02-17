鄧炳強與明星足球隊飯局影片流出　一哥：我做警察係學成龍方中信

今日網上流出一條影片，警務署署長鄧炳強聯同晨曦足球隊和明星足球隊齊齊食飯，席上鄧炳強更上台發言，台下藝人包括有成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信、盧惠光、林國斌等人。

鄧炳強指：「首先多謝晨曦同明星足球隊同我哋踢波食飯，同埋多謝警隊兄弟，因為佢哋真係好撐我。另外今日我好興奮，因為我見到好多偶像，由成龍大哥到Alan（譚詠麟）到志偉到阿Ben，全部都係我偶像，所以我心跳得好緊張。其實點解我區議會講嘢咁叻呢，因為就係聽志偉《開心字典》，其實我做警察呢係學成龍大哥同方中信，全部學你哋，我唔知點做警察，睇睇吓就識做。另外今日我其實好憎你（指譚詠麟），因為我老婆鍾意你多啲，無辦法，我都鍾意你。今日真係好多謝踢波嘅朋友同埋演藝嘅朋友，其實大家係老友，全部在心中唔使講嘢，只要你哋畀個手指公我哋，赴湯蹈火在所不辭。」

呢個飯局好多藝人出席。（網上影片截圖）

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成員大哥也有份在台上發言，更叫大家一起上台唱《朋友》，他說：「不管我們是哪一個階級、哪一層，我們都是朋友。」

《香港01》致電有份出席飯局的衛志豪了解，不過他表示正在開工要晚點才能回覆。