【全民造星II】一文睇晒96個參賽者　有一位擺明老翻姜濤？

ViuTV選秀真人騷《全民造星II》今日（10/6）透過Facebook公布參賽者相片，如去年《全民造星》一樣，參賽者別樹一格的造型瞬間成為一眾香港網民的焦點，當中99號參賽者陳卓文（肥文）更是「繼承」去年99號參賽者姜濤的服裝，令網民討論肥文究竟是ViuTV刻意安排「造神」，還是純粹巧合則。今年參賽者更在造型照加入獨特的動作和表情，令相片增添不少趣味。

ViuTV似乎特別鍾意馬甲同皮褸，皆因喺唔少參賽者嘅造型都見到馬甲同皮褸。（ViuTV Facebook）

《全民造星II》仲畀參賽者擺甫士影相，比上一季企定定影相多啲個人特色，不過型唔型就見仁見智啦（ViuTV Facebook）

《全民造星II》參賽者造型和去年一樣，以黑白配搭為主，並以馬甲、皮褸、銀鍊等飾物配襯，加上參賽者的面部表情，多張造型照配搭實在令人摸不着頭腦。有眼利的粉絲發現99號參賽者肥文與姜濤《全民造星》造型照的服飾一模一樣，都是戴黑色帽、白色裇衫、黑色長外套、十字架耳環等。原來職業是舞台劇演員陳卓文確實刻意扮成姜濤搏大家一笑，而這招亦成功吸引網民注意，有人直言「件衫姜濤著得靚過你多多聲」、「好似姜B著（着）好啲，好怪呀！！」、「件衫想點先？無比較無傷害喎！」，亦有人稱「靚過姜濤」、「姜濤前身都係咁上下樣，未執啫，加油！」，更有人看好肥文會爆冷。直至截稿前，肥文獲得277個Like，算是以奇招取勝。

姜B當年憑一張相就瘋魔萬千少女！ （ViuTV Facebook）

而今年肥文着咗姜B件衫，莫非ViuTV欽點佢做姜B繼承人？ （ViuTV Facebook）

眾多參賽者之中，獲得最多Like的《全民造星II》是梁德忠（Tank），畢竟Tank曾參演《脫獨工程》，亦是去年《全民造星》的大熱門，惟因工作問題無奈退賽，所以今次捲土重來，即獲得869個Like；而容穎賢（表弟）同樣曾參與《全民造星》，在節目中深得花姐欣賞，但僅得57個Like。

去年的大熱門Tank再次參賽，在人氣方面固然佔上風。（ViuTV Facebook）

96名《全民造星II》參賽者造型照逐格睇