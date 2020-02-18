【收視滯後報告】受武漢肺炎影響　TVB收視「嘭嘭聲」急升

收視滯後報告又再出爐，今次日期是1月27日至2月02日。上星期已經說過因為受武漢肺炎影響，很多人不敢外出而留在家中看電視，從而令到TVB收視上升。今次報告天證實這個理論，TVB三套劇集都暴升3點，《愛•回家之開心速遞》更突破30點。

連《大醬園》都有27點，真係估唔到。（劇照）

除了《黃金有罪》27.9點和《大醬園》27.1點是自家新高之外，《愛•回家之開心速遞》能拿到一周平均30.3點好像也是史無前例，該劇愈戰愈勇，周一至日播映7晚，其中4晚收視超逾30點，最高收視周一(03日)晚31.7點，周二(04日)晚31.4點，周五(07日)晚31.3點，周日(02日)晚30.2點。周一晚收視31.7點已追過了2019年6月25日歐陽震華客串第607集收視31.3點記錄，且看能否再下一城，打破6月24日Bobby客串第606集收視32.3點榜首記錄。

今星期《愛•回家之開心速遞》最高一集係3號嘅《弊傢伙．玩大咗》。（螢幕截圖）

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《黃金有罪》周一至五平均27.9點，最高收視周五(07日)晚28.7點。《大醬園》周一至五平均27.1點，最高收視周一(03日)晚28.4點。《美味天王》周一至三平均6.1點，最高收視周二(04日)晚6.4點。《美味情緣》周四至五平均7.0點，最高收視周五(07日)晚7.2點。本周《東張西望》收視再有突破，2月8日(周六)主題「延長口罩壽命大測試」，收視26.5點，破上周最高25.3點紀錄，為自去年8至今最高收視一集。

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