【愛的迫降】玄彬孫藝珍被爆因戲生情　檯底拖手甜蜜拍攝

韓國tvN人氣電視劇《愛的迫降》大受歡迎，男女主角玄彬（飾演利正赫）同孫藝珍（飾演尹世理）成為不少人心中的「最佳CP」。雖然劇集已經在日前（16日）播出大結局，愛得不簡單的他們亦終於有情人終成眷屬，令不少劇迷非常高興。雖然劇集已經告一段落，不過不少人對戲外的他們亦相當關注，近日就有韓國網友發現他們在拍攝劇集時已生情，更偷偷地疑在檯底下拖手，引起網上不少討論。

二人在人海中出現令人好感動。（VAST娛樂）

據韓國媒體報道，玄彬同孫藝珍當時在拍攝一場吃炸雞的戲，而該場戲份並非甚麼談情說愛，理應不會出現如情人般甜蜜的畫面，但他們二人卻不自覺地在檯底下牽手，這一點令不少網友甚感疑惑。而當該牽手傳聞愈傳愈烈之時，男方的經紀公司就第一時間跳出來否認，指出兩位演員都是專業的演員，在拍攝中會牽手這回事是說不通的，由此可見否認了他們戀愛的關係。

事實上，他們二人在現實中亦不停傳出緋聞，就在去年1月份二人被民眾目擊齊齊現身美國，據說當時女方的父母親亦身在當地，男方亦趁此見家長一起吃飯。事後此事亦遭到他們雙方的經紀公司否認，但官方否認不久之後二人就被爆出齊齊在當地行超市，二人當時的打扮亦十分低調，均戴著鴨舌帽，再一次不禁令人聯想他們二人的關係似乎並不簡單。

二人被爆在檯底下拖手。（菜鳥木子媽微博圖片）