【愛的迫降】竊聽員金永敏自爆最愛IU　真實年齡成謎被封童顏大叔

韓劇《愛的迫降》中4位主演玄彬、孫藝珍、徐智慧和金正鉉人氣再一次急升外，連帶一眾配角都因此而備受關注，當中有份到南韓的「北韓五人組」最受注目。其中扮演「竊聽員」鄭萬福一角的金永敏，更是被他與年齡不乎的外表而被封「童顏大叔」，他曾經在節目分享喜歡IU的影片亦再一次成為熱話。

金永敏在劇中擔任鄭萬福，在道監廳的黑房過着竊聽別人對話的生活。因受到良心的譴責，向玄彬坦白當年胎兄意外身亡的內幕，並一同被派到南韓保護玄彬回朝鮮。金永敏五官分明，擁有一對大眼睛，可是看似只有30多歲的他，原來下年即將踏入五字頭，童顏到不得了的外表令不少劇迷感到驚訝。1971年出生的金永敏，原來今年已經49歲，30歲才以演員出道的他，已在韓國演藝圈打滾近20年，直至近年才慢慢受到關注。而更意外的是，金永敏原來與李英愛、池珍熙、李瑞鎮和馬東石等演員都是同齡朋友！

《愛的迫降》中的金永敏原來已經快50年，簡直是凍齡大叔！（劇照）

金永敏與馬東石原來同齡，完全看不出。（網上圖片）

按圖睇金永敏凍齡美圖：

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金永敏除了《愛的迫降》鄭萬福一角成功突圍而出外，他亦曾於2018年，參與IU及李善均主演的《我的大叔》，當中飾演李善均的學弟，可是對方實際年齡比自己卻還要小4歲。自稱是IU鐵粉的他也在節目《黃金漁場Radio Star》中分享過，當時與IU有一場在升降機中對戲的場面，等待工作人員設置場地時，IU在升降機哼起歌來。身為小歌迷他表示，沒想到有機會現場聽Live，露出粉絲般開心的笑容。金永敏成功彈起，相信未來會有更多機會在熒幕上見到他的表現。

金永敏曾分享與偶像IU的小事，簡直粉絲上身。（KBS截圖）

不得不佩服IU的魅力！