【愛的迫降】玄彬為愛越線不是假　北韓選手戀上台灣對手不惜脫北

《愛的迫降》昨晚（16日）播出大結局，玄彬和孫藝珍最終約定每年在瑞士見面，過着彼此在一年中最幸福的兩個星期。可是結局沒有交代二人有否完婚，難免有部分粉絲感到可惜。不過原來實現中，的確有北韓男生為愛而冒險選擇脫北，李正赫與尹世理的愛情故事亦真有其事。

近日韓國YouTuber包進BBangjin拍片分享一個，北韓男生與台灣女生相愛後，苦等對方再脫北的故事，亦即是他父母的親身經歷。他講到，1989年一名屢獲金牌的北韓柔道選手李昌壽出戰「南斯拉夫世界柔道比賽」時，在酒店大堂上遇上來自台灣的柔道選手陳鈴真並對她一見鐘情。雖然二人言語不通，只能用普通的英語溝通，但沒有阻格二人感情，他們在運動期間約五天後拍了照留念，臨離開前，來自保守國家的李昌壽更親吻了女方，對於北韓人來說不只是一個吻，更是一個承諾.....他們約定在下年的北京亞運再見。

YouTuber包進拍片分享《愛的迫降》中的故事，即是自己父母的寫照。（BBangjin截圖）

回到各自國家的，各自一直把對對方的思念當成動力，努力為下次比賽備戰。陳鈴真當時雖然恰巧地落選選拔賽，可是她為了愛情，挑戰無限量級別，成功代表台灣再出戰並與對方見面。可是這次李昌壽卻在大賽中輸給南韓選手，被黨送去勞改，強烈的背判感加上對愛人的思念，因此促使他下定決心要脫北！就在1991 年，結束巴塞隆納舉行的「世界柔道錦標賽」後，李昌壽在回程時刻意灌醉隊友，冒險跳車去到南韓大使館尋求庇護，並在記者會上公開尋找陳鈴真。得悉愛人的消息後，陳鈴真立即飛到南韓與對方相遇，二人最後於1992年結婚及誕下三名兒子。

來自北韓的李昌壽為愛脫北，以他當時的身份再說絕對不容易。（BBangjin截圖）

按圖更深入了解包進父母的感人故事：

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包進講到現時一家人定居在南韓首爾，因看了《愛的迫降》後，才決定拍片與大家分享父母的愛情故事。雖然為愛而脫北的情況不罕見，可是二人的故事仍感動不少網民。有網友留言講到，二人一年才能見面一次，加上以前的通訊設備比現在更不完善，實在需要雙方都有非常堅定的心，替包進一家感到欣慰。而且南韓以前是非常排外的國家，因此要以北韓人及台灣人的身份在當地生活的話，一定比現今辛苦得多，大家都紛紛留言，祝福一家人要過幸福美滿的生活。

《愛的迫降》中李正赫與尹世理的愛情故事，原來真有其事。（劇照）

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