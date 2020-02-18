麥明詩繼續為陸浩明發聲：大家可以把槍口對准啱嘅位置

陸浩明（6號）日前於TVB J2台節目《#後生仔傾吓偈》內，錯講香港是2003年SARS的病毒源頭，引起網民不滿而遭圍剿，曾在網上為他解圍的拍檔麥明詩，今日在社交平台發長文繼續為6號發聲，她呼籲大家「別太鞭屍」：「希望大家可以把槍口對准啱嘅位置」。

麥明詩再為6號發聲，呼籲網民別再「鞭屍」狙擊對方。（IG圖片／louisa_mak）

麥明詩坦言發聲對自己沒有好處，但現在她比較少顧慮，所以忍不住為事件講多句。她先以公共衛生學院講座教授梁卓偉作為例子，大家都只關注他曾發表過「戴口罩講唔到嘢」論，但忽略他之後有作出道歉並有作出改善，認為他「算是比較」有承擔，大家不必繼續狙擊他。以此延伸到6號的個案，認為他今次「固然係大錯特錯」，責無旁貸，但他已為自己的「口誤」作出道歉。

麥明詩今次已是第二次為6號發聲，她大讚對方是一個一直照顧後輩的前輩，「有幾次我同fyy（馮盈盈）出大show出錯佢都幫我地（哋）補獲（鑊）carry我地（哋）」。麥明詩希望網民能將槍口對準問題所在：「佢係錯，而我之前未睇清楚段片就評論咗都係錯，節目組冇修正係錯，但希望大家關注咗呢件事之後，可以將關注放喺啲真係黑心、不道德、埋沒良知嘅人上面。謝謝」

有網民大讚麥明詩有情有義，亦有人指她不為6號發聲可能令事情更快過去。有網民提議「喺邊度講錯，就邊度道歉」，麥明詩回覆指提議合理，並表示會傳達訊息，但至於能否被接納則不是她的控制範圍。

麥明詩在網上為6號發聲。（FB截圖／麥明詩 Louisa Mak）

6號昨日就事件道歉，並流下男兒淚。（陳志嵐攝）

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