【武漢肺炎】韓國大邱出現確診個案　BTS參與演唱會延期售票

新型冠狀病毒（又稱：武漢肺炎）在全球蔓延，截至今日（18日）為止，香港錄得60宗確診個案，而韓國亦錄得31宗確診。為免疫情繼續擴散，不少大型活動均告取消，但3月8日舉行，BTS防彈少年團、NCT 127、Zico等人有份參演的「SBS人氣歌謠超級演唱會in大邱」仍堅持如期舉行，令K-pop迷強烈不滿，紛紛要求取消演唱會。

「SBS人氣歌謠超級演唱會in大邱」原本堅持舉辦，因大邱出現武漢肺炎確診病例，決定延遲發售門票。（SBS）

「SBS人氣歌謠超級演唱會in大邱」主辦單位SBS昨日（17日）仍意志堅定，明言會如期舉行演出，並會向觀眾派發口罩，提供過千支洗手液，以及在排隊處和入口安裝超過二十部體溫監測儀。不過，今日確診的第31位武漢肺炎患者現居於大邱，未有外遊紀錄，讓韓國網民倍添恐慌。因此，SBS原定今晚公開發售的演唱會門票，現決定延期發售。韓國傳媒My Daily認為，隨着大邱出現首宗確診個案，演唱會取消是無可避免。

K-pop早前要求取消今次演唱會，圖為演唱會嘉賓之一BTS防彈少年團。（Twitter/@BigHitEnt）

NCT 127亦是表演嘉賓之一。（Twitter/@NCTsmtown_127）

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