【多圖】翻版昆凌上節目被問戀愛史　害羞回答自爆零經驗

台灣綜藝節目《國光幫幫忙》近日播出的單元「這些妹一定紅」，請來幾位大美女，主持人預言她們必定會走紅，而第一位出場的氣質美女劉宜欣，就被讚外貌激似周杰倫太太昆凌，在場嘉賓還說「此人不紅，天理不容」，究竟這位剛入行的台灣美女有何經歷，下文為大家揭曉。

新人劉宜欣被讚外貌似昆凌，其實她並非混血兒。（劉宜欣IG圖片）

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台灣娛樂圈競爭激烈，每年都有新人入行，近日一位新人美女劉宜欣，卻成為了網絡熱話，她去年參加全球城市小姐選舉，成為了台灣區亞軍，由於混血兒外貌激似昆凌，參選時已被讚是小昆凌，雖然她說得一口流利英語及西班牙語，卻是地道的高雄人，只是小時候父母送了她到英國讀書，小學時更通過了劍橋英文檢定，現時就讀國立高雄餐旅大學國際觀光學士，以她的高顏值及語言能力，其實更適合直接當上台灣的旅遊大使。

劉宜欣參加全球城市小姐選舉，獲得了台灣區亞軍。（Youtube影片截圖）

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近日劉宜欣上了綜藝節目《國光幫幫忙》，她表示自己選美是媽媽幫她報名，而且帶她去算命，說她如果進入演藝圈一定爆紅。主持人庹宗康問到她幾多歲開始對人動心，劉宜欣靦腆地說「至今還沒有這些感覺。」幾位節目主持人包括庹宗康、風田、張立東等即紛紛表現震驚，想不到劉宜欣已經22歲，還是零戀愛經驗，讓人對她多了無窮幻想。

風景很美，但大家只會留意美人。（劉宜欣IG圖片）