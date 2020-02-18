河正宇回應非法注射麻醉劑爭議：治療臉上疤痕，不是濫用

韓國影帝河正宇（本名：金聖勳）捲入非法注射麻醉藥爭議，他被指用弟弟車賢宇（本名：金英勳）名義，到首爾江南整容外科非法注射異丙酚超過十次，引起韓國民眾軒然大波。河正宇所屬公司Walk House Company今日（18日）晚上發表聲明，解釋事件來龍去脈，並向擔心他的影迷致歉。

河正宇今日捲入非法注射麻醉藥爭議，他的所屬公司解釋沒有濫用藥物，是治療臉上瘡疤時使用麻醉藥。 （Viu《K1頭條》提供）

河正宇表示由於臉上有疤痕，從2019年1月起接受激光疤痕治療，過程中按照院長判斷實行睡眠麻醉，完全沒有濫用任何藥物。至於為何以弟弟名義接受治療，河正宇表示院長一開始就重視個人隱私，要求他到訪整容外科時戴上口罩和帽子，又要求河正宇提供弟弟和經理人的名字，當時為了保護私隱而答應院長的要求。對於輕率提供他人的私隱，河正宇表示正深刻反省，又為引起誤會致歉。

至於為何以弟弟名義接受治療，河正宇解釋是整容外科所提出要求。 （Viu《K1頭條》提供）

河正宇又稱有保留接受治療時的短訊，可以證明他是以治療為目的進入整容外科，若調查機關要求確認，河正宇會積極協助，亦為捲入今次爭議向影迷致歉。

河正宇就今次爭議向粉絲致歉。（《與神同行》劇照）

《與神同行》劇照