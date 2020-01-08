河正宇演怕事特務照做英雄？《白頭山：火山浩劫》4個必睇理由

位於中國和北韓邊界的白頭山毫無預警地噴發，破壞力遍及整個朝鮮半島。為了阻止更大規模的災難，地震學家姜奉萊（馬東石 飾）提出一個避免白頭山全面噴發的理論，並交付南韓特務趙仁昌（河正宇 飾）執行。為 了完成任務，趙仁昌還必須尋求北韓軍官李準平（李秉憲 飾）的協助，攜手阻止這場即將毀滅整個朝鮮半島的巨大災難…

看完《白頭山：半島浩劫》（백두산），想起去年南韓有也一部相當類似的電影《90分鐘末日倒數》（Take Point／PMC: 더 벙커），兩部都是以南北韓的合作來解決當前危機的主題，只是一部是可能引發第三次世界大戰，另外一部則是白頭山的火山可能爆發導致韓國被消失，而我個人覺得《白頭山：半島浩劫》比《90分鐘末日倒數》好看多了，《白》片的每一個層面所帶來的情緒都相當飽和，誰說這種災難片沒辦法讓你感動？這部電影可能會改變你的想法。

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《白頭山：半島浩劫》有四點讓我感到最滿意，其一是特效部分，一些破壞的特效能做得如此逼真讓我在戲院裡超享受，畢竟主題是火山爆發，沒有來一點大場面完全是說不過去的。在特效的精緻度上我給予滿意的分數，感到滿意的第二個理由，是整體節奏掌握得相當好，這種快節奏的劇情推進讓人非常想繼續看下去，而且簡單扼要的解釋該如何防止最後一次的大爆發。（雖然覺得這解釋真的有點太簡單...）

（《白頭山：半島浩劫》劇照）

其三是情感部分，韓國電影向來在情感細節的刻劃相當到位，但就連災難片也能達到此效果，實在相當厲害。兩位主角從互不信任彼此到最後合作拯救韓國，放了一點家庭成分進去之後還有點感人，既毫無違和又順其自然地將這些元素放到電影當中，而且不只感人，還相當好笑！原本我在看之前有聽到這部片的對話帶點喜劇成分還有點擔心，但最終發揮得非常好。

第四，就是演員各自飾演的角色非常新鮮！馬東石這麼一個硬漢派的演員竟然飾演地震學家，而非救難隊隊長？然後河正宇演的是一個怕事怕麻煩的特務！李秉憲的角色最深沉，但同時也是發揮的最亮眼的，能惡能幽默，卻又能夠在親情上面有所發揮，個人對於這樣的安排相當滿意。

總結《白》片，這就是一部相當討人喜歡的電影。災難片要具備的緊張刺激、劇情片需要的感情糾葛都一概包含在內。如果想看一部超級商業看完也會開心的電影，選擇《白頭山：半島浩劫》就沒錯，韓國電影總是不會讓你失望。

片名：白頭山：半島浩劫（Ashfall） 導演：李海準 演員：河正宇、李秉憲、馬東石 類型：動作、劇情 年份：2019 片長：128分鐘 推薦：9分

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