【法證先鋒IV】內地首播遭吐槽　網友：分唔到主角同配角

法證先鋒IV本周開播以來首集收視報捷，高達33點，逾215萬觀眾收看，打破8年首播最高的收視紀錄。而內地網絡平台優酷也同步上線，但卻引起不少劇迷吐槽。

作為經典刑偵劇集，《法證先鋒》系列一直深受觀眾喜愛，很多內地劇迷也對此充滿情意結，等了足足9年才迎來第4集，對此也非常期待。只不過，網友們在觀看後紛紛表示與前面3集有天壤之別，縱觀大家的評論，大部分都是指出以下4點不足。

劇集一改偏黃色調 冷調畫面失TVB味

首先，劇迷最直觀的就是劇集的色調問題。TVB向來採用的都是暖色調，畫面比較偏黃，予人一種生活氣息，覺得很親戚。但在《法證IV》中改成了冷色調，主要以藍綠色調呈現，甚至顯得人物有些偏白，因此很多人都表示不習慣，「沒有了以前的味道」，不似TVB劇集。

無論是TVB過往劇集抑或現在的劇集，偏黃的暖色畫面有濃烈的港劇風，但《法證IV》有明顯不同。（視頻截圖）

節奏過快 缺乏「法證」過程

有網友指出：「《法證IV》是一套不需要fast-forward，也不需要思考的電視劇」，因為節奏快到飛起，前一分鐘死人，下一分鐘就有證據，然後就發現疑兇，缺少中間思考問題、上下求索的過程，找證據也比較簡略，部分情節更似是趕場，基本全部是陳述結果給大家看，但「法證」的精髓是在於「過程」。不過內地人習慣按倍速追劇，因為內地劇集數多，經常有二十分鐘是上一集劇情，所以如果以倍速追劇方式來看《法證先鋒IV》，就一定會覺得《法》劇缺乏抽絲剥繭過程，而筆者亦看了首集，覺得《法》劇交待仔細，節奏亦明快。可能內地劇迷要轉換一下收看模式。

雖然港劇情節大多都是快節奏，不拖沓，但今次似乎太快，連驗屍部分都無，直接以報告形式呈現，反而少了「法證」精髓。（視頻截圖）

過於藉助高科技設備 弱化推理與懸疑感

隨着時代的發展，《法證IV》與前面3集最大相徑庭的一點要數在法證中引入了很多高科技的檢測儀器，通過筆點血跡就能在手機上見到產生的時間，以及用3D Scanner記錄現場，再模擬案發經過等，雖然這樣無疑體現出專業性，但同時也削弱了搜集證據與推理的部分，減弱了懸疑感，相比之前的法證強調在案件中去發現蛛絲馬跡，累積證據，層層推敲，從而判斷兇手的過程，少了很多扣人心弦、緊張刺激的感覺。

相比過往的《法證先鋒》系列，第4集的法醫法證似乎只是圍繞著高科技就破案了。（視頻截圖）

人物出場無介紹 看完一集都未分清主角配角

劇中每個角色出場時並無特別介紹，好似警察到達案發現場時，譚俊彥與朱晨麗等都只是佩戴證件，沒有表明身份。加上且人物性格不鮮明，導致很多觀眾看完前兩集尚未記得主角的名字，更不用說分清男、女主角及第二男、女主角，完全沒有代入感。

因角色不夠飽滿，很難令觀眾記得名字，對號入座。（視頻截圖）

然而，劇集也有令觀眾驚喜的地方，就是米雪同四哥謝賢兩位老戲骨的出現，雖然他們的對手戲不多，但也令大家直呼過癮！儘管內地劇迷吐槽劇集，不過仍然有追睇，現在只播出了幾集，具體如何，還有待接下來的劇情發展，也許只是期望太大，因此有些落差。

米雪與四哥謝賢的出場，是觀眾目前覺得最滿意的地方。（視頻截圖）