【武漢肺炎】森美父母檢驗結果呈陰性　今晚乘坐包機回港再隔離

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，首批滯留港人完成船上隔離14日，在當地時間2月19日早上下船。逾百名港人今晨（20/2）乘坐專機返港，並在早上近9時到達，他們將入住火炭駿洋邨作隔離檢疫。

森美指父母的檢驗結果出爐，對新型冠狀病毒測試初步呈陰性。（網上圖片）

森美在商台節目《早霸王》交代父母最新情況，指父母的檢驗結果於凌晨12時出爐，對新型冠狀病毒測試初步呈陰性：「佢身邊啲朋友已經攞咗。原來佢哋係跟歲數，80歲以上、70歲以上，咁我阿爸阿媽60幾歲，所以冇咁快。」由於檢驗報告出的時間較遲，令他們無法趕上首班專機返港。森美接受傳媒訪問時指父母會乘搭下一班專機今晚六點回港，然後再接受14天隔離。

森美指父母會乘搭下一班專機今晚六點回港，然後再接受14天隔離。（影片截圖）

森美父母返港後仍需再隔離14日，前後加埋總共要隔離28日，森美笑言有很多朋友主動提供隔離營内部裝修資料，他看後覺得環境還可以。他透露父母在船上時，只出過甲板一次，其餘時間都留在房間。父母終於可以下船，森美稍微安心。雖然隔離時間較長，森美亦明白和體諒，以父母的安全為大前題。

森美今日都有到商台開工：