廣電總局新規提倡拍劇不超40集　楊冪迪麗熱巴片酬慘被拖低

國家廣電總局每年都會發佈拍攝影視作品的相關規定，日前又出了一項「關於進一步加強電視劇網絡劇創作生產管理有關工作的通知」。

熱巴主演的《三生三世枕上書》已經有56集。（Viu影片截圖）

內容指出，雖然優秀作品不斷湧現，但電視網絡劇還存有「高原」缺「高峰」、原創能力不足、故事情節「注水」、行業秩序有待規範等問題，因此做出以下三項管理措施，包括對電視劇集數、演員片酬的限制等。

國家廣電總局日前發佈最新通知。（微博圖片）

點擊下圖睇相關管理措施：

對此，網友們意見不一，有的人對廣電總局的做法表示讚同，「十幾年前的劇都不長，但質量還可以」，也有人認為「好的劇短了真的拍不完」，還有人提議延長每集的時間，「將45分鐘剪成60分鐘」等等。

網友對此發表不同意見。（微博截圖）

縱觀內地40集以下的電視劇，其實有不少經典之作，包括《還珠格格》24集、《步步驚心》35集、《仙劍奇俠傳》34集等，而近年的大熱劇集《微微一笑很傾城》也只有30集。但近兩、三年來講，似乎不少都是50集以上，不過長劇也不是沒有高質的，譬如73集的《知否知否應是綠肥紅瘦》評價就非常高，《延禧攻略》（70集）、《如懿傳》（87集）也很受歡迎。

古裝偶像劇始祖《還珠格格》也不過才24集。（網絡圖片）

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然而，這個《通知》會即時生效，有些尚未定檔以及正在拍攝中的劇集不知道會否受該規定影響，對劇集進行刪減等。

點擊下圖睇或受影響的明星同劇集：