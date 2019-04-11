【鬢邊不是海棠紅】劇組首度開放媒體探班　佘詩曼挑戰演東北媳婦

由黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演的民國大戲《鬢邊不是海棠紅》正在橫店拍攝中。日前，劇組首次開放媒體探班，一眾主創合體亮相，熱聊幕後拍攝趣事。

當日正在拍攝的情節是范湘兒（佘詩曼飾）眼見程鳳台（黃曉明飾）神情恍惚，憂心不已的重頭戲，現場主演們的情緒一觸即發。

黃曉明在劇中飾演一位愛國商人，談及角色的情感表達，他表示程鳳台與自己很似：「是一個溫暖且願意照顧別人的人。」首次同尹正合作，他便大讚扮演京劇旦角的尹正實力驚人，「堪稱商細蕊（尹正劇中角色）本蕊。」（即係指尹正演戲入木三分，同飾演的角色如同一人。）

黃曉明在劇中飾演一位愛國商人，他直言角色懂得照顧人的性格同自己相似。

在劇中挑大樑，擁有多段高難度京劇、昆曲表演的尹正直言自己受益匪淺：「本身我對傳統文化很崇敬、很感興趣，這套劇也讓我學習到了很多。」

而佘詩曼今次挑戰與自身性格有很大出入的東北大媳婦，豪爽的性格也給眾人留下了深刻的印象。對於劇中所展現的傳統京劇文化，多位主演也紛紛表示京劇作為國粹藝術，希望通過劇集能夠讓更多的人了解京劇、愛上京劇。

探班當日，尹正因劇情需要扮演楊貴妃，從畫油彩、貼片子、梳大頭到繫腰包、穿女蟒（有高貴身份女性所穿的正式禮服）、戴鳳冠，過程繁複。

《延禧》美指再發功 場景盡顯北方冬季蕭瑟

同時，為保證細節的真實，劇組在場景設計上也尤為用心。當中水雲樓的設計參考了北京胡同的建築風格，而程府則是舊時王府的縮影。對於劇中的北平風貌，美術指導欒賀鑫（曾為《延禧攻略》擔任美指）表示，劇中很多的場景是通過細節體現質感，譬如窗戶的乾裂、蕭瑟體現北方冬季的乾冷；冬天炕上的水蒸氣則表現人物生活化的一面。根據不同的人物性格，房屋內的裝飾也不同，水雲樓裡家譜和祖訓，就暗示著商細蕊的過往；程家雖在北方，卻有水池和竹子等，體現了程鳳台的上海富商洋派風格。據悉，劇組的場景籌備歷時6個月，期間團隊探訪了北京、天津多地，劇中的水煙、演員手中把玩的物件等皆為「淘」來的古董。