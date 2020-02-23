【星級日日FIT】馬天佑體脂減至8%變大隻型男　人生首次見腹肌

潮流達人馬天佑（Mayao）一向身材高瘦，他早前為了拍新歌MV，操肌練大隻，搖身一變變成手瓜起腱爆晒肌的大隻仔。馬天佑的體重由原本119磅增加至135磅，體脂由15%跌至驚人的8%，身形線條比之前更加靚同fit！

馬天佑為拍MV操爆肌，由排骨仔變成大隻仔。（IG圖片／mayaoo）

減肥初期，馬天佑笑言從未見過自己的腹肌，只要付出時間、耐性和毅力，慢慢就會見到成績！（影片截圖）

馬天佑減肥初期曾笑言成世仔從未見過自己的腹肌，但經過一輪堅持和努力之下，成功變成大隻型男！馬天佑分享他的減脂增肌方法：

飲食方面：

1. 每日攝取1500卡路里（卡路里吸收因人而異）。

2. 多吃健康的蛋白質，尤其以魚類為佳，含有很高的有益脂肪，能增大肌肉，又能減少體脂。

3. 減少澱粉質吸收，晚上6時之後不吃澱粉質。晚上身體僅消耗少量的糖和糖原，而且睡覺時身體的新陳代謝能力也會降低，所以攝取碳水化合物會增加身體儲存脂肪的機會。

馬天佑在最嚴格的減脂時期，甚至會完全戒掉澱粉質。

點擊圖片看馬天佑吃些什麼：

+ 3 + 2

運動方面：

一個星期平均運動3~4天，拍MV前則會每日都會運動，每次做兩小時，再加上為MV排舞，運動量也不少！

適當的運動有助促進肌肉增長，配合高蛋白的飲食，做到減掉體脂，又能做到增肌的效果。

拍完MV之後，馬天佑Keep住操肌，愈練愈大隻！

點擊圖片睇馬天佑的進化史：