【想見你】向《不能說的秘密》敬致？眼利網民發現周杰倫彩蛋

柯佳嬿、許光漢主演的台劇《想見你》日前大結局，從劇情到演技都被網友高讚，堪稱又一台灣神劇，更讓網友關注劇中每一楨畫面，發現該劇竟與周杰倫有不少「巧合」！

眼利網民發現數個《想見你》與《不能說的秘密》巧合之處。（《想見你》劇照）

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除了主演柯佳嬿、許光漢都曾出演過周杰倫作品外，許光漢參與的還剛好是〈三年二班〉，恰好就是劇中的班級，雖然是因拍攝時不小心走錯教室，與原本設定的3年8班不同，但最終選擇依照這「美麗的錯誤」繼續拍攝，也讓《想見你》與周杰倫多了這份巧合。而女主角柯佳嬿也曾出演周董〈楓〉MV女主角。

許光漢參演的周杰倫MV剛好是〈三年二班〉。（〈三年二班〉MV截圖）

此外，而《想見你》劇中彈琴、戳臉畫面讓人想到了周董電影《不能說的秘密》，劇情也涉及穿越，網友點出兩個作品巧合之處，也讚不論是周董與桂論鎂的《不能說的秘密》，還是柯佳嬿與許光漢的《想見你》，都是讓人印象深刻的好作品。也有人因為這些巧合，表示：「又去把周董的〈秘密〉跟MV都看了一遍」。

《想見你》劇中的彈琴畫面。（《想見你》劇照）

《不能說的秘密》亦有彈琴畫面。（《不能說的秘密》劇照）

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