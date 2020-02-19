【想見你】網民熱議許光漢10大作品　大數據揭曉這一部奪冠軍

一個演員的成功並非一朝一夕就能達成，許光漢在從《想見你》爆紅之前也出演了相當多作品，從客串到主演，DailyView網路溫度計就要來帶你認識螢光幕前、擁有各種百變魅力的許光漢，更進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出他最讓人印象深刻的十個魅力角色！

許光漢憑《想見你》爆紅，榮升台灣「國民男友」。（《想見你》劇照）

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網民熱議許光漢10大作品 大數據揭曉這一部奪冠軍（點圖放大▼▼▼）

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當然除了上述網友討論度最高的影劇作品外，許光漢也曾客串過《花甲大人轉男孩》等其他作品，也拍攝過戴佩妮、周傳雄、落日飛車等知名歌手的MV，而且早在2004年，小小許光漢就曾出現在天王周杰倫的〈三年二班〉囉！

即使擁有好歌喉的他被戲稱是「被演戲耽誤的歌手」，但許光漢曾在受訪時表示，演藝事業需要「天時地利人和」，對自己的期許是「我的開始是從演員當起的，也希望可以演一輩子的戲」，未來的他能夠為我們帶來怎樣精彩的作品，就請許太太們繼續深情守候、拭目以待！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月17日至2020年02月16日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『許光漢』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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