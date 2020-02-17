【想見你．分析】片頭片尾藏魔鬼細節　七大線索解開穿越秘密

撰文：ETtoday
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台劇《想見你》玩穿越、懸疑，不到最後一集，沒有人猜得到結局，如此緊密的手法讓該劇堪稱神劇，而最常被觀眾略過的片頭、片尾，其實隱藏許多穿越秘密。
看完整部劇後重溫片頭片尾會發現不少驚人細節。（《想見你》劇照）
以下內容含《想見你》劇透
長廊相遇、紅黑金魚…片頭片尾七大線索解開穿越秘密（點圖放大▼▼▼）
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雖然只是畫面，每個人都會有不同解讀。但李子維向黃雨萱求婚的戒指上寫的那行字，「only if you asked to see me our meeting would be meaningful to me.」中文意思是，「唯有你也想見我的時候，我們的相遇才有意義。」
會選用這段句子，是導演黃天仁的巧思，使用法國女作家西蒙波娃的越洋情書（Lettres à Nelson Algren），劇組花了四個多月透過法國出版社徵求其家族同意，獲得越洋授權書，讓《想見你》的故事結構更完整。
《想見你》是純愛包裝下的懸疑推理劇。（《想見你》劇照）
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