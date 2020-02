【想見你．分析】片頭片尾藏魔鬼細節　七大線索解開穿越秘密

台劇《想見你》玩穿越、懸疑,不到最後一集,沒有人猜得到結局,如此緊密的手法讓該劇堪稱神劇,而最常被觀眾略過的片頭、片尾,其實隱藏許多穿越秘密。

看完整部劇後重溫片頭片尾會發現不少驚人細節。(《想見你》劇照)

以下內容含《想見你》劇透

長廊相遇、紅黑金魚…片頭片尾七大線索解開穿越秘密(點圖放大▼▼▼)

+ 11 + 10 + 9

雖然只是畫面,每個人都會有不同解讀。但李子維向黃雨萱求婚的戒指上寫的那行字,「only if you asked to see me our meeting would be meaningful to me.」中文意思是,「唯有你也想見我的時候,我們的相遇才有意義。」

會選用這段句子,是導演黃天仁的巧思,使用法國女作家西蒙波娃的越洋情書(Lettres à Nelson Algren),劇組花了四個多月透過法國出版社徵求其家族同意,獲得越洋授權書,讓《想見你》的故事結構更完整。

《想見你》是純愛包裝下的懸疑推理劇。(《想見你》劇照)

+ 6 + 5 + 4

相關圖輯:想見你爆紅有原因?數據分析10大懸疑推理台劇(點圖放大▼▼▼)

+ 20 + 19 + 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】