【法證先鋒IV】人皮手套真係存在　取材美國史上最驚慄剝皮殺人案

無綫劇集《法證先鋒IV》週五播出的集數就講到他們在海岸邊發現了一具浮屍，Dr. Man（李施嬅飾）以「人皮手套」採集指紋時，更發現了死者是8年前「小丑三屍案」兇手朱海川。不過，講到「人皮手套」的話，就不得不提1957年轟動整個美國的剝皮殺人魔「Ed Gein」，警方破除案時，除搬出「人皮手套」外，更有乳頭項鍊、頭骨湯碗、瞼皮燈罩等大量「人體手工製品」，其後該事件更被取材拍成《德州電鋸殺人狂》和《沉默的羔羊》等多套電影。

今集法證先鋒IV講到小丑兇案。（電視截圖）

第5集劇集內容在此，請自行斟酌觀看：

【法證先鋒IV．劇透】小丑三屍案兇手溫家偉被殺 張彥博有可疑？

故事的開頭，緣自於一位叫做Ed Gein（中釋：艾德），出生在美國威斯康辛州（靠近芝加哥的一個州份）的男孩。在他年輕時，他那位極端虔誠的媽媽為了艾德以及他的哥哥不愛外界影響，而搬到一個郊外地方居住，而且更嚴禁他在學校上學以外，結交任何朋友。更奇怪的是，這位極端虔誠的媽媽認為除她以外的女性都是不潔的妓女，所以艾德從小到大都沒有談過戀愛或是與結交女性，亦可能因此令他變成一個戀母狂。

Dr. Man（李施嬅飾）會以「人皮手套」採集指紋。（電視截圖）

直至到1945年12月29日，艾德的媽媽因癌症去世時，當時39歲的艾德那個扭曲的心靈才顯露出來，他開始盜墓偷竊女性屍體回家，並「自製」成各式各樣的「人皮製品」。在1957年11月16當地警方在調查一單雜貨店主失蹤案時，在進入艾德住宅後，才發現了滿地殘肢，屍體被倒掛，凌亂不堪的景像。

當時被逮捕的Ed Gein以及警方。（網上圖片）

警方在他家中發現了15具已被肢解的女性屍體，不過艾德就只承認大部分屍體均是盜墓而來，同時也謀殺了一名在1954年失蹤的酒店職員。在盤問中，艾德也坦承，他會穿上自製的人皮服，假裝自己就是逝去了的媽媽。最後，警方在他家中發現了人皮服、人皮做的燈罩和椅子、頭骨湯碗、嘴唇做成的頸鍊、乳頭皮帶、人皮面罩以及《法證先鋒IV》內提及過的人皮手套等多樣「人皮製品」，後來他也因為慢性精神障礙而被判送到美國國家犯罪精神病院再轉送至門多塔精神衛生研究院，最後於1984年7月死於癌症，葬在他媽媽的墓旁。

做好心理準備先睇，因為圖片真係會令人心寒！（由第8張圖開始）

+ 20 + 19 + 18

這件轟動一時的剝皮殺人案，其後更被改篇取材，成為以下7套史上有名電影：