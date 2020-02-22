吳亦凡Angelababy淚別《潮流合夥人》　盤點節目4大「今期流行」

由吳亦凡（Kris）、Angelababy、潘瑋柏、趙今麥、福克斯合作的潮流經營類節目《潮流合夥人》於21日正式收官，結束在東京為期一個月的「FOURTRY」潮店經營生活。

節目幾乎每一期都會迎來藝人嘉賓以及時尚界人士，包括魏大勛、王源、李沁、鍾楚曦、林允等，既然是潮流店，各位藝人的衣着品味自然是亮點之一，當中Angelababy、趙今麥、李沁等的風格都值得大家借鑒，絕對是「今期流行」。

《潮流合夥人》日前正式收官。（微博@潮流合夥人）

衛衣+褲/裙

作為舒適又易襯的單品，相信大家衣櫃中不多不少都有一兩件衛衣，幾乎每一季都有得穿，搭配褲裝、裙裝總相宜，不過，人人都這樣打扮的時候，有什麼方法顯得特別又時髦呢？其實好簡單，只需要在飾物或者鞋方面花少少心思。

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長袖、短袖疊穿

近一兩年來非常流行長袖與短袖疊穿，譬如襯衣，T-shirt、樽領冷衫等，都可以作為內襯，外面搭配短袖，不同質感相撞，豐富層次感，令基礎的單品也能玩出新造型。但要注意的是，兩者最好只選擇其中一件在設計方面比較特別，譬如印花、顏色、剪裁等，而另一件就最好比較簡單，避免太過花俏，造成反效果。另外，外面的短袖衫最好是Oversize版，內搭的長袖盡量貼身些，總之「外要闊過內」，否則會顯得有些「邋遢」。

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Oversize馬甲

炎熱的夏天只穿T恤或背心搭配短褲難免有些單調，這時就需要一件Oversize的馬甲製造層次，一件牛仔馬甲上身，即刻透出濃濃的街頭風。

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強調腰線

無論高矮肥瘦，腰線絕對是穿搭的重點之一，Angelababy在節目中無論穿裙裝抑或褲裝都非常強調腰線位置，「身高不夠，腰線來湊」，由視覺上變高變瘦。

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+ 4 + 3 + 2

看了以上的藝人示範，大家有沒有一些穿搭靈感呢？