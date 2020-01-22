潘瑋柏《潮流合夥人》意外暴露崩壞髮際線　網友：是清朝人嗎？

台灣歌手潘瑋柏（潘帥）近日在內地綜藝節目《潮流合夥人》屢破尺度，先是笠襪套頭讓五官變形，表情包在微博瘋傳。沒想到他又拋下包袱，近來與吳亦凡、Angelababy一齊挑戰極限過山車。因為強風吹襲，他不斷問：「我的頭髮還在嗎」，曝光的髮際線被網友笑爆：「簡直遠到天邊。」

近年活躍於內地綜藝節目的潘瑋柏：

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潘瑋柏、吳亦凡、Angelababy等人日前到日本的富士急樂園闖關，同甘共苦一起搭上令人聞風喪膽的過山車，只為抱回獎金。大家的瀏海在往下衝的瞬間紛紛飛起，儼然根本不在意明星光環。坐在第一排的潘瑋柏瀏海全被吹起，高聳的髮際線跟一旁的吳亦凡形成對比。節目播出後在網路掀起熱議，有網友形容他是清朝人，也有粉絲讚潘瑋柏還是很帥，肯定他為節目的付出。

他們為了拍攝節目前往東京原宿，經營為期1個月的潮牌店「Fourtry」，也需要合宿培養感情，由於處處藏有笑點，自開播以來話題不斷。藤岡靛在最新1集驚喜現身，與潘瑋柏分享昔日拍攝《不良笑花》的點滴，由於藤岡靛、陳妍希、楊丞琳都已婚，讓他格外感嘆。

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