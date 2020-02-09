Angelababy拍綜藝被誤會年紀輕　答案嚇親日本人：我已經30歲！

現年30歲的人氣女星Angelababy（楊穎）6年前下嫁男星黃曉明升為人妻，更在3年前為他誕下兒子小海綿，雖然身份已經不再是少女，但她的外貌與身材一直保持得非常好，與時下年輕女星沒有太大分別，難怪她會被人誤以為只得20歲喇！

Baby的外形真的好似少女。（《潮流合伙人》微博圖片）

就在最近Angelababy孖吳亦凡、潘偉柏、趙今麥、福克斯拍攝一檔綜藝節目《潮流合伙人》，他們齊齊在日本東京經營一間時尚潮流商店，推廣中國原創並展現時下青年的潮流生活和潮流觀。

最新播出一集裏，Baby就為一位媽媽介紹商店，而她在此時亦展現出流利日語溝通非常暢順，Baby更母愛上身見到該客人的兩位兒子還不停大讚：「太可愛了」，就在此時她就向該客人自爆：「我的孩子三歲了！」令該客人吃一大驚：「完全看不出來，非常年輕，我以為你才二十歲。」隨後Baby就向她大爆自己年齡：「我已經三十歲了」，再度令該客人難以相信：「完全看不出來好厲害。」

Baby與客人用日語交流非常厲害。（影片截圖）

客人得知Baby已為人母非常驚訝啊。（影片截圖）

不少網友看完此集之後更對Baby的日語技能讚不絕口，認為她的語言天賦非常強無論日語﹑英語﹑上海話都無障礙，大家在微博留言說道：「好羨慕Baby的語言能力」﹑「女神太厲害了」等，事實上Baby曾在2006年遠赴日本發展一段時間，日語對她來講其實不太難應付自如。另外，她的外表還被客人誤認為只有二十歲，大家亦對此認證Baby的顏值真的無得頂呀！