福原愛微博刪「武漢加油」遭內地網民唾棄　神隱1個月回應

內地爆發新冠肺炎疫情之初，福原愛曾在微博上PO文「武漢加油」。不過之後被發現刪文，令不少內地網友感到不滿，日前福原愛則發文回應揭真相。

福原愛與江宏傑這對日台「乒壇神雕俠侶」於數年前結婚，現育有一兒一女，生活美滿：

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福原愛在1月23日於微博上貼出賀年的影片，但是影片中沒有提到為肺炎疫情加油打氣的話，更有網友發現她將之前PO的「武漢加油」的貼文刪除，讓內地網友忍不住怒批「不發就不發，發了再刪就有問題了。所以你還是老老實實地在臺灣和日本賺錢吧，別來大陸了」、「別再來大陸撈錢了，回去妳的國家吧。」、「有疫情，沒有問候，商業化了，不可愛了。」

事隔一個月，福原愛在微博發文做出回應，解釋為何刪文：「之前我在微博上發過【武漢加油】，結果底下有留言在吵架 所以我就趕快刪掉了」，同時表示：「讓很多我親愛的網友們誤會我很難過 我相信大家想的都是一樣的 希望這次的病毒趕快沒有 大家每天開開心心的 不要一直緊張的心情過生活 地球是圓的 我們一起加油。」

福原愛日前在微博解釋為何刪掉上月底武漢加油的帖文（微博＠福原愛）

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